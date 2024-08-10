10.08.2024, 20:07
Эстония объявила тендер на закупку бронетранспортеров для Молдовы на 120 млн евро за счет средств ЕС
ФОТО: | Delfi Meedia
Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии объявил тендер на закупку бронетранспортеров и сопутствующего военного оборудования для Молдовы на сумму 120 миллионов евро.
Согласно Реестру государственных закупок, в рамках этого контракта также планируется закупка другого сопутствующего военного оборудования. Ожидаемая стоимость контракта составляет 120 000 000 евро.
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