Новости Эстонии
10.08.2024, 20:07

Эстония объявила тендер на закупку бронетранспортеров для Молдовы на 120 млн евро за счет средств ЕС

 
Бронетранспортер.
Бронетранспортер.
ФОТО: Bianca Mikovitš | Delfi Meedia

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии объявил тендер на закупку бронетранспортеров и сопутствующего военного оборудования для Молдовы на сумму 120 миллионов евро.

Согласно Реестру государственных закупок, в рамках этого контракта также планируется закупка другого сопутствующего военного оборудования. Ожидаемая стоимость контракта составляет 120 000 000 евро.

Покупка будет финансироваться за счет средств Европейского фонда мира.

Ознакомься с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии