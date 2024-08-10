10.08.2024, 18:42
Эксперт по безопасности: наступление ВСУ в Курской области успешно, поскольку РФ не была к этому готова
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам эксперта по безопасности Райнера Сакса, основной целью наступления украинцев может быть принуждение российского командования к переброске своих войск с Донбасса на защиту Курской области.
Так как Украина не комментировала наступление особенно подробно, информации о его целях мало. „Они теперь признали, что это их войска, действующие там, но они не говорят об этом много – например, это не включается в их ежедневные обзоры“, — отметил Сакс.
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