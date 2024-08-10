На пешеходном переходе в Таллинне сбили женщину

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили: по предварительным данным, водитель автомобиля Seat сбил 58-летнюю женщину, которая переходила пешеход ный переход.

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