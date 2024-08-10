ЧП и криминал
10.08.2024, 17:39

На пешеходном переходе в Таллинне сбили женщину

 
Происшествие в Пирита
Происшествие в Пирита
ФОТО: снимок прислал читатель RusDelfi

В субботу в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Пирита.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили: по предварительным данным, водитель автомобиля Seat сбил 58-летнюю женщину, которая переходила пешеходный переход.

Скорая помощь доставила пострадавшую на обследование в больницу.

56-летняя женщина, управлявшая автомобилем, была трезва.

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