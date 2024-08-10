10.08.2024, 17:39
На пешеходном переходе в Таллинне сбили женщину
ФОТО: снимок прислал читатель RusDelfi
В субботу в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Пирита.
В Департаменте полиции и погранохраны сообщили: по предварительным данным, водитель автомобиля Seat сбил 58-летнюю женщину, которая переходила пешеходный переход.
Скорая помощь доставила пострадавшую на обследование в больницу.
56-летняя женщина, управлявшая автомобилем, была трезва.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.