Новости Эстонии
10.08.2024, 15:32

ФОТО | „Призываем обменивать российских и белорусских политзаключенных“. В Таллинне прошел очередной митинг

 
Митинг „Свободу всем!“
Митинг „Свободу всем!“
ФОТО: Мари Назарова | Delfi Meedia

Митинг в поддержку политических заключенных, находящихся в России и Беларуси, прошел в субботу, 10 августа, возле посольства РФ. Регулярно российские активисты в изгнании организуют акции в поддержку политзаключенных. В этот же раз все пришедшие хотели привлечь внимание к теме политзаключенных, которые все еще продолжают находиться в российских и белорусских тюрьмах, включая украинских граждан, незаконно удерживаемых российской стороной.

На митинге выступила политическая активистка, нейрохирург Вера Волна. “Военное поражение России, демонтаж путинского режима, экономическое воздействие, дипломатические усилия извне — эти решения помогут избежать очень страшного будущего для всех. Это может привести к тому, что весь мир победит в этом кошмаре“, — считает она.

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