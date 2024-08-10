ФОТО | „Призываем обменивать российских и белорусских политзаключенных“. В Таллинне прошел очередной митинг

Митинг в поддержку политических заключенных, находящихся в России и Беларуси, прошел в субботу, 10 августа, возле посольства РФ. Регулярно российские активисты в изгнании организуют акции в поддержку политзаключенных. В этот же раз все пришедшие хотели привлечь внимание к теме политзаключенных, которые все еще продолжают находиться в российских и белорусских тюрьмах, включая украинских граждан, незаконно удерживаемых российской стороной.