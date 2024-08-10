„Я не знал, как спасти свою дочь“. Отец девушки, присутствовавшей на месте преступления, рассказал, как развивались события

– У меня есть видео, где он „под кайфом“ (мужчина прислал „МК-Эстонии“ это видео – прим. ред.). Он каждый день ходил к дилеру на Балтийский вокзал покупать, как он говорил Аве, инсулин. Но колол он этот „инсулин“ в вену.

– Он купил его то ли в тот день, то ли днем раньше на Центральном рынке. Предполагаю, что для того – чтобы от меня отбиваться, если вдруг он меня где-то встретит на улице.

Его ребенку – 5 или 6 лет, а он даже букв не знает. У ребенка даже документов не было, но вроде их недавно сделали, точно не знаю. Мальчишку очень жалко.

– Нет, конечно. У Аве нет детей. В. – сын Максима, а его мать умерла – из-за наркотиков. Наши общие знакомые говорят, что это именно он подсадил на них жену. И, кажется, он даже не знает, где она похоронена, потому что родственники жены очень на него злы.

– Судя по комментариям в соцсетях, у людей сложилось впечатление, что мальчик В., который был с ними этой ночью, – это сын Аве. В это время ребенок должен спать в кроватке, а не мотаться по улицам с пьяными людьми. Так В. – ваш внук?

Еще три года назад, когда Аве было 15 лет, Максим напоил ее водкой. Аве пришла пьяная домой, и тогда Lastekaitse занималaсь этим делом. После этого случая они продолжали общаться, но не особо активно. А тут дочке исполнилось 18, она посчитала, что стала взрослой, захотелось любви. Ну и у них опять завертелось. Аве говорит, что они уже давно вместе, с начала этого года.

– У Аве есть подруга Эвелина, она – сестра Максима. Раньше Аве с Эвелиной близко дружили, так через нее Аве и познакомилась с Максимом.

– Как Аве и Максим познакомились? И как в принципе у взрослого мужчины, которому 34 года, возник интерес к совершенно юной девочке?

„МК-Эстония“ выяснила, что Велло – отец Аве, той самой девушки, которая скрылась с места преступления вместе со своим возлюбленным. Так почему же отец открыто свидетельствует против спутника собственной дочери? Велло дал „МК-Эстонии“ интервью, которое мы и публикуем с его разрешения.

Обычно, если людям по состоянию здоровья требуется инсулин, то его колют в живот, да и берут не на вокзале. Так что дочке моей он говорил, что не может якобы без инсулина. И каждый раз, пока он ходил к дилеру, дочка ждала его на скамейке с ребенком.

Я не удивлюсь, если моя дочь тоже пробовала, но она говорит, что такого не было. Хочется в это верить.

Аве мне потом, когда ее уже отпустила полиция, сказала, что в тот вечер они курили „траву“ – она, Максим и еще двое их знакомых парней.

– Где жили Аве, Максим и ребенок?

– Раньше Максим с ребенком жили у его бабушки. Там же жила и его младшая сестра. Ну а потом к ним присоединилась и Аве.

А недавно Максим получил 70 тысяч евро. Его отец умер, и в наследство Максиму осталась квартира. Квартиру он эту профукал, ее забрали судебные исполнители.

Но у Максима сестра – умница. Сестра воевала с судебными исполнителями за эту квартиру два года, чтобы получить либо деньги, либо квартиру обратно. И в конце концов, благодаря сестре, полтора-два месяца назад Максим получил за квартиру 70 тысяч евро.

Аве говорит, что у них осталась 31 тысяча евро, то есть за два месяца 39 тысяч евро они просто „прогуляли“.

И когда Максим получил эти деньги, то они с Аве ушли от бабушки. Начали снимать номера в отелях – то там, то тут…

Не знал, как спасти дочь

– Вы были против общения дочери с Максимом?

– Естественно, как и любой нормальный родитель. Один раз я поймал этого Максима, и он хорошо от меня получил. Пошел в ЭМО фиксировать побои. Переломов никаких не было, но получил хорошо.

Когда его отпустили из больницы, я был уверен, что он напишет на меня заявление в полицию. Я тогда взял бутылку коньяка, коробку конфет, пошел к бабушке Максима. И сам Максим как раз там был, у бабушки. Я был уверен, что меня не пустят, но меня впустили. Мы выпили эту бутылку и вроде спокойно с Максимом поговорили. Заявление он так и не написал, но после этого от него начались телефонные звонки с угрозами и мне, и моей жене. А за такие грубые слова, я считаю, надо отвечать.