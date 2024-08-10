„Я не знал, как спасти свою дочь“. Отец девушки, присутствовавшей на месте преступления, рассказал, как развивались события
В ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 июля, было совершено ужасное преступление. В самом центре Таллинна на трамвайной остановке на бульваре Мере молодому мужчине было нанесено смертельное ножевое ранение. Скорая помощь доставила 34-летнего Александра в больницу, но через час он скончался.
„МК-Эстония“ выяснила, что Велло – отец Аве, той самой девушки, которая скрылась с места преступления вместе со своим возлюбленным. Так почему же отец открыто свидетельствует против спутника собственной дочери? Велло дал „МК-Эстонии“ интервью, которое мы и публикуем с его разрешения.
– Как Аве и Максим познакомились? И как в принципе у взрослого мужчины, которому 34 года, возник интерес к совершенно юной девочке?
– У Аве есть подруга Эвелина, она – сестра Максима. Раньше Аве с Эвелиной близко дружили, так через нее Аве и познакомилась с Максимом.
Еще три года назад, когда Аве было 15 лет, Максим напоил ее водкой. Аве пришла пьяная домой, и тогда Lastekaitse занималaсь этим делом. После этого случая они продолжали общаться, но не особо активно. А тут дочке исполнилось 18, она посчитала, что стала взрослой, захотелось любви. Ну и у них опять завертелось. Аве говорит, что они уже давно вместе, с начала этого года.
Прогуляли 39 тысяч евро за два месяца
– Судя по комментариям в соцсетях, у людей сложилось впечатление, что мальчик В., который был с ними этой ночью, – это сын Аве. В это время ребенок должен спать в кроватке, а не мотаться по улицам с пьяными людьми. Так В. – ваш внук?
– Нет, конечно. У Аве нет детей. В. – сын Максима, а его мать умерла – из-за наркотиков. Наши общие знакомые говорят, что это именно он подсадил на них жену. И, кажется, он даже не знает, где она похоронена, потому что родственники жены очень на него злы.
Его ребенку – 5 или 6 лет, а он даже букв не знает. У ребенка даже документов не было, но вроде их недавно сделали, точно не знаю. Мальчишку очень жалко.
– Зачем Максим носил с собой нож?
– Он купил его то ли в тот день, то ли днем раньше на Центральном рынке. Предполагаю, что для того – чтобы от меня отбиваться, если вдруг он меня где-то встретит на улице.
– Почему вы уверены, что Максим М. – наркоман?
– У меня есть видео, где он „под кайфом“ (мужчина прислал „МК-Эстонии“ это видео – прим. ред.). Он каждый день ходил к дилеру на Балтийский вокзал покупать, как он говорил Аве, инсулин. Но колол он этот „инсулин“ в вену.
Обычно, если людям по состоянию здоровья требуется инсулин, то его колют в живот, да и берут не на вокзале. Так что дочке моей он говорил, что не может якобы без инсулина. И каждый раз, пока он ходил к дилеру, дочка ждала его на скамейке с ребенком.
Я не удивлюсь, если моя дочь тоже пробовала, но она говорит, что такого не было. Хочется в это верить.
Аве мне потом, когда ее уже отпустила полиция, сказала, что в тот вечер они курили „траву“ – она, Максим и еще двое их знакомых парней.
– Где жили Аве, Максим и ребенок?
– Раньше Максим с ребенком жили у его бабушки. Там же жила и его младшая сестра. Ну а потом к ним присоединилась и Аве.
А недавно Максим получил 70 тысяч евро. Его отец умер, и в наследство Максиму осталась квартира. Квартиру он эту профукал, ее забрали судебные исполнители.
Но у Максима сестра – умница. Сестра воевала с судебными исполнителями за эту квартиру два года, чтобы получить либо деньги, либо квартиру обратно. И в конце концов, благодаря сестре, полтора-два месяца назад Максим получил за квартиру 70 тысяч евро.
Аве говорит, что у них осталась 31 тысяча евро, то есть за два месяца 39 тысяч евро они просто „прогуляли“.
И когда Максим получил эти деньги, то они с Аве ушли от бабушки. Начали снимать номера в отелях – то там, то тут…
Не знал, как спасти дочь
– Вы были против общения дочери с Максимом?
– Естественно, как и любой нормальный родитель. Один раз я поймал этого Максима, и он хорошо от меня получил. Пошел в ЭМО фиксировать побои. Переломов никаких не было, но получил хорошо.
Когда его отпустили из больницы, я был уверен, что он напишет на меня заявление в полицию. Я тогда взял бутылку коньяка, коробку конфет, пошел к бабушке Максима. И сам Максим как раз там был, у бабушки. Я был уверен, что меня не пустят, но меня впустили. Мы выпили эту бутылку и вроде спокойно с Максимом поговорили. Заявление он так и не написал, но после этого от него начались телефонные звонки с угрозами и мне, и моей жене. А за такие грубые слова, я считаю, надо отвечать.
И я опять начал его искать, но не мог поймать. Они с дочкой жили в разных гостиницах, меняли номера телефонов, мой номер блокировали…
– Получается, что из-за влюбленности в Максима дочь не хотела общаться даже с родными родителями?
– Да. Понимаете, у него есть деньги. Работать ей не надо. С ним она ощущает себя свободной. К тому же он – очень хороший манипулятор. Постоянно говорит дочке, что, мол, твои родители – плохие, а мои – хорошие. Одним словом, она полностью оказалась под его влиянием.
Слава богу, что сейчас дочка с нами, но все равно она твердит, что любит его и скучает по нему. Она еще до конца не осознала, что ее любимый убил человека, что он не только наркоман, но еще и убийца.
Сначала дочь тоже задержали на двое суток, но потом ее отпустили. После того, как ее отпустили, мы сразу вместе с ней пошли на место их последнего проживания на Тарту мнт. , 31. Вроде они там снимали комнату. Комната ужасная, очень грязная… А под кроватью в комнате я нашел железяку. Спросил у дочки, мол, что это такое. А она ответила, что Максим держал эту железную палку на случай, если приду я – бить меня или отбиваться ею.
– Что говорит Аве об этой страшной ночи? Действительно ли Александр ее защищал?
– Не знаю. Меня рядом не было. Сейчас Аве говорит, что никакого скандала не было, драки тоже не было. Но, возможно, она просто пытается выгородить Максима и защищает его.
Хотя Максим Аве бил. Я спрашивал у нее: „За что?“ А она мне отвечает: „Ну, наверное, за дело. Я сама была виновата“. И так несколько раз было. Это разве нормально?!
Печальное будущее
– Что будет с В., ребенком Максима?
– Насколько я понимаю, сейчас он в детском доме.
– Если полиции удастся собрать доказательства и суд признает его виновным, Максиму может грозить немаленький срок. Надеетесь ли вы, что в скором времени Аве забудет его и возьмется за ум?
– Я сделаю все для этого. С нею будут заниматься психологи. Сейчас она живет у нас, и вроде уже не против выйти на работу.
Я ей объясняю: „Если ты считаешь себя взрослой, то иди либо учиться, либо работать. Наверное, она пойдет в магазин работать.