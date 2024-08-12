Скандально известный врач опять начал орудовать в Эстонии – кто найдет на него управу?(6)
Житель Таллинна Максим, о котором „МК-Эстония“ уже неоднократно писала как о пострадавшем от рук стоматолога Дмитрия Филиппенко и клиники Implanttihoito, сообщил, что нанесший ему моральный и материальный ущерб доктор сменил фамилию и продолжает „лечить“ пациентов в Таллинне. Как такое возможно и почему никто не может найти на него управу, выясняла „МК-Эстония“.
О стоматологе по имени Дмитрий Филиппенко и его скандально известной клинике Implanttihoito „МК-Эстония“ писала неоднократно на протяжении 7 лет. Десятки пациентов хором жаловались, что деньги в клинике берут, но услуги не оказывают. Или оказывают – но так, что лучше бы не оказывали. Один из последних случаев произошел как раз с Максимом.
В 2019 году мужчина обратился в клинику Implanttihoito, чтобы поставить пломбу на зуб.
„Однако Дмитрий мне сказал, что все плохо, что зуб надо вырывать и ставить вместо него имплант, – рассказывал мужчина. – Потом ситуация повторилась и с другими зубами. В итоге он мне поставил три импланта и мост. Все это лечение обошлось мне в 5000 евро. Мне пришлось брать кредит. Но вместо красивой улыбки я получил недели боли, осложнения, вызов скорой, капельницы, непрекращающееся кровотечение из просверленной десны, абсцесс и три месяца на кашах. Врач из другой клиники, куда я обратился, мне сказал, что нужно все „сносить“ и заново ставить импланты“.
Еще об одном пострадавшем „МК-Эстония“ писала в прошлом году: житель Маарду Евгений Скобелев по совету коллеги обратился в клинику Implanttihoito, чтобы обзавестись голливудской улыбкой. Но опыт оказался весьма неудачным.
„Мне вырвали все верхние зубы и поставили вместо них штыри для имплантов, – рассказывал мужчина. – Сказали, что это все будет стоить 8000 евро. Я взял кредит, заплатил требуемую сумму и стал ждать, пока все заживет и можно будет ставить циркониевые коронки“.
Однако время шло и шло, Евгений уже и весь кредит выплатил, а зубов как не было, так и нет.
И таких историй – десятки. Самые отважные пациенты даже обращались в суд и выигрывали дела, но… это все было бессмысленно, потому что выяснилось, что у клиники Implanttihoito – огромные долги, в том числе – перед государством, и получить свои деньги пациентам не светит.
Вот, новый поворот
„Я поставил в итоге новые импланты, но мне надо периодически подтягивать коронки, – рассказывает Максим о том, как он узнал о новом бизнесе Филиппенко. – И вот в Инстаграме мне вдруг выскочила реклама Sonin Dental Clinic. Реклама была очень заманчивой, и я оставил свою заявку. Каково же было мое удивление, когда мне написали с номера, который у меня уже был в телефонной книге записан как „Дима Имплактик“! Я стал искать информацию об этой клинике – и увидел на фотографиях Дмитрия Филиппенко. Он внешне немного изменился – похоже, что сделал пластическую операцию – и сменил фамилию, но это он!“
И действительно, если посмотреть страницу Sonin Dental Clinic в Фейсбуке, то в комментариях там один из клиентов новой клиники (Valentins Krakauskis) подробно рассказывает, как он познакомился с Дмитрием Филиппенко, какой это замечательный врач и даже друг, как он ему оплатил дорогу из Латвии в Эстонию и даже жилье, а также сделал бесплатно рентген и две челюсти в рассрочку.
„Я в шоке просто, это так круто! Знайте, Дмитрий Филиппенко врач – супер, сделал мне красивую улыбку до ушей, которой я очень доволен“, – делится мужчина. Валентинс также прикладывает к своим восторженным комментариям фотографии, где он вместе с Дмитрием Филиппенко.
А в комментариях к публикации с фотографией Дмитрия Сонина одна дама пишет по-эстонски: „А что, Дмитрий Филиппенко – теперь Дмитрий Сонин?“ На что Sonin Dental Clinic отвечает: „Здравствуй, Керсти, я взял старую фамилию бабушки“.
„МК-Эстония“ позвонила по телефону, указанному в Фейсбуке Sonin Dental Clinic. Ответил мужчина, который подтвердил, что он Дмитрий. Журналист представился, и дальше разговор развивался так:
– Вы Дмитрий Сонин?
– Эээ, да.
– А это правда, что вы раньше были Дмитрием Филиппенко?
– Ммм… Вы знаете, мне сейчас неудобно разговаривать, позвоните мне через некоторое время.
После этого Дмитрий, не прощаясь, положил трубку. И больше на звонки „МК-Эстонии“ не отвечал. Когда мы попробовали дозвониться до него снова, трубку взял уже другой мужчина, который сообщил, что с журналистами у них – разговор короткий, и предложил прислать вопросы по электронной почте. Однако и на них в указанный срок так никто и не ответил.
Нехитрые критерии
На своей странице в Фейсбуке Sonin Dental Clinic также сообщает, что они теперь – партнеры Кассы здоровья.
„Как же так? – спросили мы у Кассы здоровья. – Как вы вообще проверяете своих партнеров?“
„Перед заключением договора Касса здоровья проверяет предварительно наличие лицензии у медучреждения (в том числе – у врачей) и отсутствие задолженности по налогам, – объясняет представитель Кассы здоровья Тийа Зейго. – Чтобы стать нашим партнером, у медучреждения должна быть лицензия, а задолженностей по налогам быть не должно. Касса здоровья не сотрудничает с медучреждениями, которые не обеспечивают качественные услуги здравоохранения или нарушают закон. Наша цель – обеспечить возможность доступа к максимально хорошему лечению всем жителям Эстонии. Или, другими словами, обеспечить людям доступность услуг. С теми медучреждениями, чье соответствие перечисленным в законе требованиям проверил Департамент здоровья, у которых есть выданная Департаментом здоровья лицензия и отсутствуют задолженности по налогам, Касса здоровья заключает договор. То, насколько наши партнеры соблюдают все условия, проверяют в течение первого года после заключения договора“.
Она добавляет: „Договор между Кассой здоровья и Sonin Hambaravi OÜ заключен на год и действует начиная с 10.06.2024 – в части компенсации услуг протезирования зубов для взрослых. Его снова пересмотрят после проверки выполнения условий договора. Продлят договор или нет – зависит от выполнения условий договора. То, соответствует ли Sonin Hambaravi OÜ всем критериям, которым должна соответствовать стоматологическая клиника, должен проверять Департамент здоровья при выдаче разрешения на деятельность“.
Однако в Департаменте здоровья сообщили, что они при выдаче лицензии проверяют помещения и аппаратуру – но не бэкграунд врачей.
„Например, если ходатайствуют о лицензии на лечение зубов, то мы проверяем, соответствуют ли помещения требованиям, есть ли там все необходимое, в том числе – аппаратура, и могут ли врачи работать стоматологами, – объясняет представитель ведомства Имре Каас. – То есть, если у врача есть лицензия, а помещения и аппаратура соответствуют требованиям, то мы выдаем разрешение на деятельность“.
Он добавляет: „Департамент здоровья не проверяет прошлое врачей, указанных в ходатайстве, и наличие против них жалоб – это не относится к условиям выдачи лицензии. Разрешение на деятельность можно приостановить только в случае, если нарушают требования – например, стоматологическая клиника не работает больше в тех помещениях, на которые просили разрешение, нет необходимой техники или врачей“.
Когда уже это прекратится?
Президент Эстонского союза стоматологов доктор Катрин Метстак отмечает, что она тоже находится в недоумении, почему врачу с таким прошлым позволяют продолжать орудовать в Эстонии.
„Когда фамилия Филиппенко была удалена из регистра медработников, мы все облегченно выдохнули, – делится она. – Мы подумали: по крайней мере хотя бы ограничили его возможности нанести ущерб здоровью пациентов. Но когда он вновь появился – уже с новым именем, мы были в таком же замешательстве и недоумении, как и вы“.
Она добавляет: „Партнером Кассы здоровья становится клиника. И чиновники, к сожалению, при заключении договора не оценивают ни компетентность врачей, ни то, кто в этой клинике работает и лечит людей. Но больше всего удивляет деятельность Департамента здоровья! Как человеку с таким прошлым выдали лицензию?“
Она рассуждает: „Да, с одной стороны, если все требования выполнены, то, действительно, вроде как причин для отказа нет. Но в подобной ситуации Департамент здоровья должен был использовать всевозможные способы, чтобы предотвратить деятельность Сонина (экс-Филиппенко). Если надо, то Департамент здоровья находит самые разные возможности для того, чтобы начать надзорное делопроизводство и для приостановки или аннулирования лицензии. Но сейчас возникает вопрос: почему в ситуации, когда в Эстонии орудуют такие доктора, никогда ничего нельзя сделать?“
Катрин Метстак отмечает, что единственная надежда пациентов – на свою память.
„Просто запомните имя Дмитрий Сонин и никогда ни при каких обстоятельствах не ходите в эту клинику (Sonin Hambaravi), – призывает она. – И мы можем только надеяться, что в суде узнают о деятельности бывшего Филиппенко и призовут его к ответственности за все его деяния – вместе с вынесением ему запрета на дальнейшую деятельность“.
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