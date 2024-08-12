Скандально известный врач опять начал орудовать в Эстонии – кто найдет на него управу?

О стоматологе по имени Дмитрий Филиппенко и его скандально известной клинике Implanttihoito „МК-Эстония“ писала неоднократно на протяжении 7 лет. Десятки пациентов хором жаловались, что деньги в клинике берут, но услуги не оказывают. Или оказывают – но так, что лучше бы не оказывали. Один из последних случаев произошел как раз с Максимом.

В 2019 году мужчина обратился в клинику Implanttihoito, чтобы поставить пломбу на зуб.

„Однако Дмитрий мне сказал, что все плохо, что зуб надо вырывать и ставить вместо него имплант, – рассказывал мужчина. – Потом ситуация повторилась и с другими зубами. В итоге он мне поставил три импланта и мост. Все это лечение обошлось мне в 5000 евро. Мне пришлось брать кредит. Но вместо красивой улыбки я получил недели боли, осложнения, вызов скорой, капельницы, непрекращающееся кровотечение из просверленной десны, абсцесс и три месяца на кашах. Врач из другой клиники, куда я обратился, мне сказал, что нужно все „сносить“ и заново ставить импланты“.

Еще об одном пострадавшем „МК-Эстония“ писала в прошлом году: житель Маарду Евгений Скобелев по совету коллеги обратился в клинику Implanttihoito, чтобы обзавестись голливудской улыбкой. Но опыт оказался весьма неудачным.

„Мне вырвали все верхние зубы и поставили вместо них штыри для имплантов, – рассказывал мужчина. – Сказали, что это все будет стоить 8000 евро. Я взял кредит, заплатил требуемую сумму и стал ждать, пока все заживет и можно будет ставить циркониевые коронки“.

Однако время шло и шло, Евгений уже и весь кредит выплатил, а зубов как не было, так и нет.

И таких историй – десятки. Самые отважные пациенты даже обращались в суд и выигрывали дела, но… это все было бессмысленно, потому что выяснилось, что у клиники Implanttihoito – огромные долги, в том числе – перед государством, и получить свои деньги пациентам не светит.

Вот, новый поворот