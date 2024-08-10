В финальном поединке в полусредней весовой категории (до 66 килограмм) алжирская боксерша Хелиф единогласным решением судей (5:0) победила спортсменку из Китая Лиу Ян.

Судья на ринге (рефери) Яков Петерсон, который работал в финале, представлял Эстонию. Он вместе с Дмитрием Мелисс прошел квалификацию и отобрался от Эстонии в качестве судей на олимпийский боксерский турнир.

Алжирка Иман Хелиф — стала самой популярной и обсуждаемой спортсменкой на Олимпиаде в Париже. В 2023 году ее дисквалифицировали с чемпионата мира по боксу из-за того, что ее показатели тестостерона посчитали завышенными. По ходу олимпийских игр Хелиф подверглась травле из-за слухов, что она якобы трансгендерная персона. Однако оказалось, что за „гендерным“ скандалом на Олимпиаде в Париже стоит Россия.

В январе 2024 года Хелиф стала национальным послом ЮНИСЕФ.

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