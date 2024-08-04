За „гендерным“ скандалом на Олимпиаде в Париже стоит Россия
Скандал разгорелся вокруг двух спортсменок - алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юй-тин, которых обвинили в смене пола и получении вследствие этого „конкурентных преимуществ“ перед соперницами, сообщает „Голос Америки“.
Почти полтора года назад на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели, проводимого Международной ассоциацией бокса (ИБА), была дисквалифицирована алжирская боксерша Иман Хелиф.
Это произошло через три дня после того, как она выиграла бой в начале раунда у Азалии Аминевой, до этого непобедимой российской спортсменки.
Дисквалификация означала, что официальный рейтинг Аминевой снова стал идеальным.
Международная ассоциация бокса заявила, что Хелиф и ее коллега-боксерша Линь Юй-тин из Тайваня „не смогли соответствовать необходимым критериям отбора и были признаны имеющими конкурентные преимущества перед другими спортсменками“.
Руководящий орган мирового бокса сообщил также, что обе участницы не прошли квалификационные тесты – те же тесты, которые вызвали массовые споры о гендерных правилах на этой неделе на Олимпийских играх в Париже.
Весь боксерский мир уже научился ожидать практически всего от руководящего органа, в котором доминирует Россия и который в прошлом году получил беспрецедентное наказание в виде пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх.
Фактически, ИБА не участвовала в олимпийских боксерских состязаниях со времен Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Эту организацию уже на протяжении десятилетий обвиняют в полном отсутствии прозрачности практически во всех аспектах ее деятельности, особенно в последние годы.
Многие люди приняли заявления ИБА о Хелиф и Лин за чистую монету, превратив спор о допуске спортсменок в горячий спор по поводу гендерной идентичности.
У Международного олимпийского комитета (МОК) за плечами несколько десятилетий напряженных отношений с этой организацией (ранее известной как АИБА - прим. ред.). МОК призывал людей, не занимающихся боксом, обратить внимание на единственный источник обвинений против Хелиф и Лин.
„Эти две спортсменки стали жертвами внезапного и произвольного решения ИБА, – заявил на этой неделе официальный представитель МОК Марк Адамс. – Такой подход противоречит принципам эффективного управления“.
В субботу президент МОК Томас Бах назвал „совершенно неприемлемой“ позицию в отношении этих двух боксерок, а решение в отношении них „политически мотивированным“ .
Почти три десятка стран, включая почти все известные западные боксерские команды, в последней попытке сохранить бокс на Олимпийских играх 2028 года, предприняли экстраординарный шаг - вышли из ИБА, чтобы сформировать новый руководящий орган для боксеров - World Boxing.
Около шести лет назад АИБА избрала президентом Гафура Рахимова, узбекского бизнесмена, которого Министерство финансов США называет боссом организованной преступности. Рахимов, отрицающий эти обвинения, в конце концов ушел в отставку в июле 2019 года, через месяц после того, как МОК приостановил с ним отношения.
Группа сменила название на ИБА и избрала Умара Кремлева, российского функционера в области бокса и знакомого президента России Владимира Путина. Кремлев привлек „Газпром“ в качестве крупнейшего спонсора и перевел большую часть операций ИБА в Россию.
Все это не устроило МОК, особенно учитывая рекомендации не допускать российских спортсменов к соревнованиям с их флагами и гимнами после вторжения российских войск в Украину.
ИБА проигнорировала эти рекомендации на своем чемпионате мира. После этого МОК окончательно лишил ИБА олимпийских полномочий и провел два последних олимпийских турнира по боксу в составе специальной группы.
Однако Кремлев воспользовался этим летом возможностью поставить под сомнение правомочность управления боксерским турниром в Париже со стороны МОК, одновременно разжигая возмущение, поднятое вокруг Хелиф и Лин.
Кремлев сделал дополнительные заявления об их половой принадлежности, не предоставив доказательств, и люди по всему миру приняли его слова на веру.
Это невероятно расстраивает ветеранов бокса, таких как голландский бизнесмен Борис Ван Дер Ворст, возглавляющий World Boxing.
Ван дер Ворст баллотировался на пост президента ИБА, но его кандидатура была необъяснимым образом признана недействительной.
По его словам, люди неправильно идентифицировали Хелиф и Лин как мужчин или трансгендеров.
„Это не очень уважительно по отношению к боксерам, говорить о них в таких выражениях“, - сказал Ван Дер Ворст в интервью The Associated Press.
Решение ИБА дисквалифицировать Хелиф и Лин в прошлом году остается необоснованным, особенно учитывая, что обе спортсменки ранее в течение многих лет без проблем участвовали в соревнованиях под эгидой этой же организации.
ИБА отказалась официально сообщить, где и когда проводились тесты, кто их оценивал и что означали результаты.
Организация сейчас подает последнюю апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии против своего исключения из Олимпийского комитета, однако сам Кремлев даже не пытается наладить отношения с МОК.
На этой неделе он выпустил в социальных сетях серию видеороликов с резкими оскорблениями. В роликах он назвал Олимпийские игры „прямой содомией“, а его президента Томаса Баха - „чертом“ и призвал его „срочно уйти в отставку“.
В одном из видеороликов Кремлев говорит, что посылает Баху подгузники, чтобы тот „не обделался“, после чего ударяет в камеру, как в лицо.
Источник: Голос Америки
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