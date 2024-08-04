Почти полтора года назад на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели, проводимого Международной ассоциацией бокса (ИБА), была дисквалифицирована алжирская боксерша Иман Хелиф.

Это произошло через три дня после того, как она выиграла бой в начале раунда у Азалии Аминевой, до этого непобедимой российской спортсменки.

Дисквалификация означала, что официальный рейтинг Аминевой снова стал идеальным.

Международная ассоциация бокса заявила, что Хелиф и ее коллега-боксерша Линь Юй-тин из Тайваня „не смогли соответствовать необходимым критериям отбора и были признаны имеющими конкурентные преимущества перед другими спортсменками“.

Руководящий орган мирового бокса сообщил также, что обе участницы не прошли квалификационные тесты – те же тесты, которые вызвали массовые споры о гендерных правилах на этой неделе на Олимпийских играх в Париже.

Весь боксерский мир уже научился ожидать практически всего от руководящего органа, в котором доминирует Россия и который в прошлом году получил беспрецедентное наказание в виде пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх.

Фактически, ИБА не участвовала в олимпийских боксерских состязаниях со времен Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Эту организацию уже на протяжении десятилетий обвиняют в полном отсутствии прозрачности практически во всех аспектах ее деятельности, особенно в последние годы.

Многие люди приняли заявления ИБА о Хелиф и Лин за чистую монету, превратив спор о допуске спортсменок в горячий спор по поводу гендерной идентичности.

У Международного олимпийского комитета (МОК) за плечами несколько десятилетий напряженных отношений с этой организацией (ранее известной как АИБА - прим. ред.). МОК призывал людей, не занимающихся боксом, обратить внимание на единственный источник обвинений против Хелиф и Лин.

„Эти две спортсменки стали жертвами внезапного и произвольного решения ИБА, – заявил на этой неделе официальный представитель МОК Марк Адамс. – Такой подход противоречит принципам эффективного управления“.