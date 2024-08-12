Пособие по безработице хотят отменить: что государство предлагает взамен?(12)
На социальном ландшафте Эстонии ожидаются перемены – законопроект Министерства экономики и коммуникаций об отмене государственных пособий по безработице рискует стать одной из самых спорных реформ последних лет. Поправки к Закону о страховании по безработице и другим, связанным с ним законам, еще не приняты, но уже вызвали бурную реакцию как представителей профсоюзов, так и местных самоуправлений. „МК-Эстония“ разбиралась, какие изменения будут внесены в законы, чем это грозит системе социального страхования и что ждет тех, кто потерял или потеряет работу?
Уровень безработицы в Эстонии растет. По состоянию на 7 июля на учете в Кассе по безработице стояли 49 335 человек – примерно на 400 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы – 7,1%.
По уездам больше всего безработных по-прежнему в Ида-Вирумаа – тут уровень безработицы подскочил с 12,6% до 12,8%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом регионе составляет 7349 человек, 3215 из них – жители Нарвы.
Спорный вопрос
Пособия по безработице выплачивают тем, кто временно остался без работы, – государство предоставляет им финансовую поддержку до тех пор, пока они не найдут новое место работы.
Но недавно Министерство экономики и коммуникаций направило на круг согласований проект поправки к Закону о страховании по безработице, цель которого – упрощение системы пособий по безработице. Законопроект должен вступить в силу в 2026 году.
В чем же заключаются недостатки существующей системы, что ее решили изменить?
Как поясняет вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам труда Улла Саар, в действующей системе страхования от безработицы на случай, если человек потеряет работу, предусмотрены как страховые выплаты по безработице, так и пособие по безработице.
Взносы на страхование от безработицы делают как работодатели, так и работники. Для получения этого пособия необходимо предыдущее трудоустройство.
В отличие от страховой компенсации пособие по безработице – государственная поддержка, не требующая налоговых отчислений от человека.
„Пособие сочетает в себе элементы социального страхования и социальной помощи, чтобы предотвратить бедность и нужду, – говорит Улла Саар. – Ту же цель преследует и выплачиваемое по Закону о социальном обеспечении прожиточное пособие. Однако в случае пособия по безработице фактическую потребность человека в помощи не оценивают так же, как в случае рассмотрения ходатайства о прожиточном пособии“.
Как отмечает вице-канцлер, нынешние условия привели к тому, что в число безработных попадают люди, которые платили взносы на страхование от безработицы, но в итоге не получают ни пособие, ни компенсацию. К примеру, это – те, кто уволился по собственному желанию.
„Поэтому в министерстве решили упростить эту „смешанную“ систему, сделать её более понятной и справедливой“, – говорит Улла Саар.
И цель проекта – чтобы люди, ранее делавшие взносы на страхование от безработицы, получали поддержку из системы соцстрахования, а те, кто не работал, но с трудом сводят концы с концами, получали бы помощь в виде прожиточного пособия.
„Кроме того, изменения улучшат положение людей с пониженной трудоспособностью. Если при существующих условиях человек не имеет права на получение одновременно пособия по безработице и пособия по нетрудоспособности, то в будущем ему больше не придется выбирать между ними – он будет иметь право на пособие по безработице одновременно с пособием по нетрудоспособности по базовой ставке“, – отмечает вице-канцлер.
Что взамен?
По плану Министерства экономики и коммуникаций, после изменения системы человек будет получать компенсацию по страхованию от безработицы в зависимости от ситуации на рынке труда: либо текущее пособие по безработице, которое зависит от его нынешнего дохода, либо базовую страховую компенсацию.
Новый вид базовой страховой компенсации смогут получить также и те, кто ушел с работы по собственному желанию, но до этого платил взносы в фонд страхования от безработицы – на протяжении не менее 6 месяцев в течение последних 3 лет.
Профсоюзы против
Критика законопроекта последовала незамедлительно. На сайте профсоюзов мнение опубликовала председатель Эстонского центрального союза профсоюзов (EAKL) Кайя Васк. Главная претензия сводится к тому, что источником покрытия будущих расходов станет Касса по безработице.
„Как представитель работников, я ни в коем случае не могу поддержать план правительства сэкономить 70 миллионов евро за четыре года, взяв эти деньги из Кассы по безработице. Безработные находятся в уязвимом положении из-за потери привычного дохода, и сокращение государственного дефицита за счет нуждающихся не имеет ни морального, ни этического оправдания“, – написала Кайя Васк.
По ее словам, существует риск, что Касса по безработице будет вынуждена повысить налог на страхование от безработицы, чтобы справиться с новыми обязательствами. Это может привести к закрытию Кассы по безработице в ситуации, когда ресурсов не хватает, а налоговое бремя на работников растет.
Кайя Васк напомнила также, то уже сейчас Касса по безработице ограничивает доступ безработных и работников к широкому спектру обучающих курсов, включая услуги красоты, а также курсы личностного развития, которые могут быть необходимы особенно молодым специалистам, например – врачам.
Кроме того, о прожиточном пособие нужно ходатайствовать каждый месяц, предоставляя справку о доходах на бумаге. Это может задевать достоинство человека.
„Поэтому многие предпочитают не обращаться за пособием“, – поясняет она.
Соцотделы под прессом
Другая претензия к законопроекту – повышение нагрузки на отделы соцобеспечения в органах местного самоуправления.
Критики проекта указывают на то, что не существует четкого механизма, каким образом государство компенсирует муниципалитетам дополнительную административную нагрузку, возникающую из-за увеличения количества заявлений о получении прожиточного пособия.
„На данный момент не ясно, насколько велика доля лиц, которые начнут обращаться в органы местного самоуправления за помощью после прекращения выплаты пособий по безработице, но нагрузка социальных работников местного самоуправления обязательно увеличится. Нужны дополнительные ресурсы“, – говорят в нарвском Департаменте социальной помощи.
Сейчас тех, кто потерял работу, нарвский Департамент социальной помощи поддерживает с помощью прожиточного пособия, выделяемого из госбюджета, а государство выплачивает пособие по безработице.
По новой системе человеку, который вообще не работал или не платил страховые взносы по безработице в течение последних шести месяцев, в дальнейшем будет предложено прожиточное пособие.
Как отмечают в Департаменте социальной помощи Нарвы, в настоящее время пособие по безработице получают также зарегистрированные молодые безработные в возрасте 16–24 лет. Но суть в том, что они не могут самостоятельно ходатайствовать о прожиточном пособии.
„Никто не может ответить на вопрос: сколько из них лишатся пособия по безработице“, – говорят в нарвском соцдепартаменте.
В начале июня вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе обратился к тогдашнему министру экономики Тийту Рийсало. В своем обращении он отметил, что предлагаемые поправки к Закону о страховании от безработицы, согласно которым планируется отменить выплату пособия по безработице, составлены без основательного анализа влияния.
Вице-мэр Таллинна отметил, что изменения приведут к росту бюрократии и снизят мотивацию людей к регистрации в качестве безработных, в связи с чем вырастет число тех, кто не имеет медицинскую страховку.
В пояснительной записке к проекту Минэкономики указано, что замена пособия по безработице на базовую страховую компенсацию негативно повлияет примерно на 8668 человек (в том числе – на учащихся, людях, освободившихся из тюрьмы, людях с обязательствами по уходу за близкими и уходу за детьми) – то есть на тех, кто не работает, либо на тех, у кого отсутствует необходимый стаж для получения пособия по страхованию от безработицы.
Вице-мэр Казе также отметил, что в самой пояснительной записке говорится, что уровень жизни и благосостояния этих людей будет снижен, и они станут получателями прожиточного пособия. Однако если пособие по безработице за 31 день составляет 362,7 евро, то прожиточный минимум – всего лишь 200 евро.
Кроме того, в пояснительной записке министерства указано, что отмена пособия по безработице не повлияет на регистрацию людей в качестве безработных.
Казе с этим не согласен: „…Основным источником мотивации регистрироваться в качестве безработных является денежное пособие. Отмена пособия снизит мотивацию, что в свою очередь может повысить число людей без медицинской страховки. С одной стороны, они могут попасть в невыгодное положение при получении помощи, с другой – повлекут за собой дополнительные расходы для самоуправления, которое будет обеспечивать лечением незастрахованных людей“.
Есть ли у вас план?
38-летнюю Анну сократили после 10 лет работы в компании – фирма закрылась.
„Я расстроилась, но не могу сказать, что недовольна компенсацией. Поскольку в моей сфере сейчас сложно найти работу, мне нужно собраться с мыслями, немного перевести дух после своей работы, которая была довольно напряженной, понять, чем я хочу заниматься дальше, – рассказывает женщина. – Да и консультанты от Кассы по безработице не дают „заскучать“. Требуют отчетов о поисках работы. А однажды мой консультант даже отругал меня за то, что я уехала с семьей в запланированный отпуск – мол, я безработная, даже в отпуске я должна искать работу! Наверное, у них – план по уменьшению нетрудоустроенных“.
Мы спросили в Кассе по безработице: действительно ли у вас есть такой план?
Как говорит Анника Коппель, руководитель отдела коммуникаций Кассы по безработице, регистрация безработных не является обязательной. Она лишь означает, что человек хочет найти работу и ищет ее. При этом зарегистрированные безработные могут получить ряд услуг (консультации, семинары, обучение и т. д.), медицинскую страховку и финансовую поддержку – пособие по безработице или страхование от безработицы.
„Пособие по безработице – это солидарная выплата, – напоминает Коппель. – Каждый платит немного, но, конечно, не все нуждаются в нем в течение своей трудовой жизни. Нужно помнить, что в помощи нуждаются те, кто по каким-то причинам вдруг оказался без работы“.
Интересный факт: по данным кассы, чтобы получить в среднем месячную выплату по страхованию от безработицы, человек должен делать взносы в течение 3 лет.
Обычно самые быстрые находят новую работу через 3 месяца – значит, до этого нужно проработать не менее 10 лет и платить страховку по безработице каждый месяц.
Что касается существующей системы выплаты пособий, то любая система время от времени нуждается в пересмотре, считают в Кассе по безработице.
„Сегодня одна из главных проблем – рынок труда и формы работы изменились, и у нас есть много людей, которые не участвуют в системе страхования от безработицы. Возможно, они не могут заплатить налог, а затем и получить пособие“, – отмечает Анника Коппель.
В проекте, подготовленном Министерством экономики, планируется объединить пособие по безработице из госбюджета и компенсацию по страхованию от безработицы. В Кассе по безработице считают, что это приведет к увеличению их расходов и создаст в бюджете дыру – около 50 миллионов евро. А также повлияет на будущую деятельность кассы.
Как поясняет Анника Коппель, возникшую брешь можно покрыть либо за счет увеличения взносов в фонд страхования от безработицы, либо за счет использования резервов.
Но возникает вопрос: на какой срок хватит резервов Кассы по безработице, если ей придется взять на себя выплату сегодняшнего пособия (которое затем будет переименовано в пособие по страхованию от безработицы по базовой ставке)?
В Кассе по безработице уверены: если каждый год из резерва придется брать деньги, которые раньше поступали из госбюджета (пособие по безработице выплачивают из государственного бюджета), то очевидно, что резервов навечно не хватит.
Рон Лувищук, финансовый эксперт
Я считаю, что изменение закона о пособиях, когда вместо двух структур (пособий) будет одна, – это позитивный момент. Потому что как только существуют две системы, которые еще и не контактируют друг с другом фактически, то возникает достаточно большой риск злоупотреблений. Некоторые люди попытаются выкружить (и уже выкруживали) себе дополнительные льготы.
Государство, которое выплачивает все пособия из одного кармана, – это более логично как с точки зрения управления, так и с точки зрения контроля.
Вместе с тем, мне понятны и сомнения местных самоуправлений, на которые перекладывают обязанность по выплате прожиточных пособий.
Но пособия по безработице – это пособия людям, которые потеряли работу. И если мы не хотим попасть в ситуацию, которая сложилась в некоторых странах Западной Европы, где уже несколько поколений людей живут на пособия, потому что они – настолько большие что не надо работать, то нам нужно свою систему социальной поддержки реформировать так, чтобы деньги от государства и от самоуправлений получали бы люди, которым действительно эта помощь нужна.
Есть идея персонального государства, суть которой – в том, что все пособия должны быть персонифицированы. И изменение системы госпособий – один из элементов персонального государства: когда государство смотрит на потребности человека и исходя из этого компенсирует ему те или иные расходы.
На мой взгляд, это – правильный шаг, но на первом этапе людям, конечно, будет сложно, так как меняется целая система.
Два вопроса вице-канцлеру
На вопросы „МК-Эстонии“ отвечает Улла Саар, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам труда.
– Глава Кассы по безработице Меэлис Паавел высказал мнение, что людям, которые вносят меньше взносов в систему, будет легче получить пособия в будущем. И что чем больше интерес к пособиям, тем больше пострадают те, кто сохраняет стабильную работу. Как министерство может прокомментировать эти опасения?
– Цель новой системы, наоборот, – сделать ее более справедливой по сравнению с нынешней. Сейчас есть много людей, которые с момента создания системы страхования от безработицы делают в неё взносы, то есть стабильно работают, но никогда не увидят эти деньги, потому что, например, решат сменить работу по собственному желанию. Однако Касса по безработице предоставляет услуги и консультации за счёт их взносов, и государственный бюджет выплачивает пособие по безработице тем, кто не работал и не делал взносов в систему.
– Есть мнение, что благосостояние людей ухудшится, потому что так называемые „пограничные“ семьи – которые ни на прожиточное пособие не имеют права, ни до пособия по безработице „не дотягивают“ – не получат помощи ни от государства, ни от местного самоуправления. А также это изменение увеличит нагрузку на отделы социального обеспечения. Так ли это?
– На наш взгляд, нет оснований для таких опасений. Людям, которые никогда не работали или не делали взносы на страхование по безработице хотя бы на протяжении 6 месяцев и у которых нет средств для жизни, государство предоставляет помощь через систему прожиточных пособий.
Пособие, выплачиваемое по системе социального обеспечения, позволяет более комплексно и на основе потребностей оценивать необходимость предоставления социальной помощи и оказывать человеку необходимую поддержку.
Действительно, грядущие изменения увеличат количество семей, нуждающихся в прожиточном пособии. Но мы это учли, и Министерство социальных дел предусмотрело дополнительные расходы – на прожиточные пособия и на организационные расходы – в государственном бюджете.