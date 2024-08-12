Пособие по безработице хотят отменить: что государство предлагает взамен?

Как отмечает вице-канцлер, нынешние условия привели к тому, что в число безработных попадают люди, которые платили взносы на страхование от безработицы, но в итоге не получают ни пособие, ни компенсацию. К примеру, это – те, кто уволился по собственному желанию.

„Пособие сочетает в себе элементы социального страхования и социальной помощи, чтобы предотвратить бедность и нужду, – говорит Улла Саар. – Ту же цель преследует и выплачиваемое по Закону о социальном обеспечении прожиточное пособие. Однако в случае пособия по безработице фактическую потребность человека в помощи не оценивают так же, как в случае рассмотрения ходатайства о прожиточном пособии“.

Взносы на страхование от безработицы делают как работодатели, так и работники. Для получения этого пособия необходимо предыдущее трудоустройство.

Как поясняет вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам труда Улла Саар, в действующей системе страхования от безработицы на случай, если человек потеряет работу, предусмотрены как страховые выплаты по безработице, так и пособие по безработице.

Но недавно Министерство экономики и коммуникаций направило на круг согласований проект поправки к Закону о страховании по безработице, цель которого – упрощение системы пособий по безработице. Законопроект должен вступить в силу в 2026 году.

Пособия по безработице выплачивают тем, кто временно остался без работы, – государство предоставляет им финансовую поддержку до тех пор, пока они не найдут новое место работы.

По уездам больше всего безработных по-прежнему в Ида-Вирумаа – тут уровень безработицы подскочил с 12,6% до 12,8%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом регионе составляет 7349 человек, 3215 из них – жители Нарвы.

Уровень безработицы в Эстонии растет. По состоянию на 7 июля на учете в Кассе по безработице стояли 49 335 человек – примерно на 400 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы – 7,1%.

По ее словам, существует риск, что Касса по безработице будет вынуждена повысить налог на страхование от безработицы, чтобы справиться с новыми обязательствами. Это может привести к закрытию Кассы по безработице в ситуации, когда ресурсов не хватает, а налоговое бремя на работников растет.

„Как представитель работников, я ни в коем случае не могу поддержать план правительства сэкономить 70 миллионов евро за четыре года, взяв эти деньги из Кассы по безработице. Безработные находятся в уязвимом положении из-за потери привычного дохода, и сокращение государственного дефицита за счет нуждающихся не имеет ни морального, ни этического оправдания“, – написала Кайя Васк.

Новый вид базовой страховой компенсации смогут получить также и те, кто ушел с работы по собственному желанию, но до этого платил взносы в фонд страхования от безработицы – на протяжении не менее 6 месяцев в течение последних 3 лет.

По плану Министерства экономики и коммуникаций, после изменения системы человек будет получать компенсацию по страхованию от безработицы в зависимости от ситуации на рынке труда: либо текущее пособие по безработице, которое зависит от его нынешнего дохода, либо базовую страховую компенсацию.

„Кроме того, изменения улучшат положение людей с пониженной трудоспособностью. Если при существующих условиях человек не имеет права на получение одновременно пособия по безработице и пособия по нетрудоспособности, то в будущем ему больше не придется выбирать между ними – он будет иметь право на пособие по безработице одновременно с пособием по нетрудоспособности по базовой ставке“, – отмечает вице-канцлер.

И цель проекта – чтобы люди, ранее делавшие взносы на страхование от безработицы, получали поддержку из системы соцстрахования, а те, кто не работал, но с трудом сводят концы с концами, получали бы помощь в виде прожиточного пособия.

„Поэтому в министерстве решили упростить эту „смешанную“ систему, сделать её более понятной и справедливой“, – говорит Улла Саар.

В начале июня вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе обратился к тогдашнему министру экономики Тийту Рийсало. В своем обращении он отметил, что предлагаемые поправки к Закону о страховании от безработицы, согласно которым планируется отменить выплату пособия по безработице, составлены без основательного анализа влияния.

„Никто не может ответить на вопрос: сколько из них лишатся пособия по безработице“, – говорят в нарвском соцдепартаменте.

Как отмечают в Департаменте социальной помощи Нарвы, в настоящее время пособие по безработице получают также зарегистрированные молодые безработные в возрасте 16–24 лет. Но суть в том, что они не могут самостоятельно ходатайствовать о прожиточном пособии.

По новой системе человеку, который вообще не работал или не платил страховые взносы по безработице в течение последних шести месяцев, в дальнейшем будет предложено прожиточное пособие.

Сейчас тех, кто потерял работу, нарвский Департамент социальной помощи поддерживает с помощью прожиточного пособия, выделяемого из госбюджета, а государство выплачивает пособие по безработице.

„На данный момент не ясно, насколько велика доля лиц, которые начнут обращаться в органы местного самоуправления за помощью после прекращения выплаты пособий по безработице, но нагрузка социальных работников местного самоуправления обязательно увеличится. Нужны дополнительные ресурсы“, – говорят в нарвском Департаменте социальной помощи.

Кроме того, о прожиточном пособие нужно ходатайствовать каждый месяц, предоставляя справку о доходах на бумаге. Это может задевать достоинство человека.

Кайя Васк напомнила также, то уже сейчас Касса по безработице ограничивает доступ безработных и работников к широкому спектру обучающих курсов, включая услуги красоты, а также курсы личностного развития, которые могут быть необходимы особенно молодым специалистам, например – врачам.

Вице-мэр Таллинна отметил, что изменения приведут к росту бюрократии и снизят мотивацию людей к регистрации в качестве безработных, в связи с чем вырастет число тех, кто не имеет медицинскую страховку.

В пояснительной записке к проекту Минэкономики указано, что замена пособия по безработице на базовую страховую компенсацию негативно повлияет примерно на 8668 человек (в том числе – на учащихся, людях, освободившихся из тюрьмы, людях с обязательствами по уходу за близкими и уходу за детьми) – то есть на тех, кто не работает, либо на тех, у кого отсутствует необходимый стаж для получения пособия по страхованию от безработицы.

Вице-мэр Казе также отметил, что в самой пояснительной записке говорится, что уровень жизни и благосостояния этих людей будет снижен, и они станут получателями прожиточного пособия. Однако если пособие по безработице за 31 день составляет 362,7 евро, то прожиточный минимум – всего лишь 200 евро.

Кроме того, в пояснительной записке министерства указано, что отмена пособия по безработице не повлияет на регистрацию людей в качестве безработных.

Казе с этим не согласен: „…Основным источником мотивации регистрироваться в качестве безработных является денежное пособие. Отмена пособия снизит мотивацию, что в свою очередь может повысить число людей без медицинской страховки. С одной стороны, они могут попасть в невыгодное положение при получении помощи, с другой – повлекут за собой дополнительные расходы для самоуправления, которое будет обеспечивать лечением незастрахованных людей“.

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