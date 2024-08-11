Железо против рогов и копыт: как избежать на трассе столкновения с дикими животными

„Косули и кабаны, как правило, появляются на дороге неожиданно, быстро передвигаясь группами или стадами, – поясняет Люкк. – Лоси зачастую двигаются медленно и стоят на дорогах, но их трудно заметить в темноте. Следует учитывать, что за одним животным может последовать другое, и зверь может неожиданно вернуться на дорогу, особенно в случае испуга. Поэтому ни в коем случае не следует сигналить животному, оказавшемуся на дороге. Молодые лоси часто бесстрашны и не воспринимают опасность адекватно“.

Относительно мало ДТП – в середине лета, когда крупные животные менее подвижны и более оседлы. Пик происшествий с мелкими животными приходится на вторую половину лета, когда молодняк становится самостоятельным.

Больше всего происшествий с крупными животными – в мае (период выхода молодых лосей) и осенью (период гона и охоты).

„По статистике аварии с участием диких животных происходят в основном в утренние часы и в вечерние сумерки, а также в ночное время“, – рассказывает руководитель отдела экологического планирования Департамента транспорта Виллу Люкк.

По данным Департаментаа, ежегодно на дорогах Эстонии регистрируют около 6000 ДТП с участием диких животных. Каждый год в этих авариях получают травмы около 20–30 человек. К счастью, летальными исходами все заканчивается нечасто – предпоследний погибший был в 2019 году, последний – Юрий Карягин.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, водитель Škoda обгонял другой автомобиль и столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.

В июле эстонские СМИ сообщили о столкновении на 105-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга лося и легкового автомобиля. В ДТП погиб управлявший автомашиной Škoda 50-летний мужчина – известный анестезиолог, преподаватель Клиники Тартуского университета и глава Клиники анестезиологии и интенсивной терапии доктор Юрий Карягин. Погиб и лось.

Несколько лет назад Союз охотников инициировал проект „Дикие животные на дороге“. Еще в сентябре 2020 года в рамках проекта началась установка световых рефлекторов на трассах, чтобы исследовать их влияние на количество аварий с участием диких животных. Отражатели установлены в уездах Ляэне-Виру, Ида-Виру, Ляэне, Пярну, Вильянди, Тарту и Пылва. Всего в ходе проекта планировали разместить около 1000 световых рефлекторов на 24 участках дорог в семи уездах Эстонии.

Помимо дорожных знаков на шоссе есть и другие средства, которые могли бы предупредить ДТП с дикими животными, считают в Эстонском союзе охотников.

Инструктор предупреждает: „Следует учитывать также, что животное может выпрыгнуть на дорогу и, например, остановиться. Как раз такой случай однажды произошел со мной. Меня спасло только то, что это была зима, и косуля сама поскользнулась. Имейте также в виду, что вслед за одним животным может выбежать и второе“.

„Маленькое животное приходится сбивать, – констатирует он. – Если сложилась такая же ситуация, как и при недавней аварии, т. е. водитель пошел на обгон, и на дорогу внезапно выскочило животное, тут уже ничего невозможно сделать. Поэтому очень важно следить за скоростью на таких участках. Закон о дорожном движении гласит: всегда правильно выбирайте скорость – в зависимости от условий. Чтобы в неожиданной, внештатной ситуации можно было правильно среагировать. И, конечно, соблюдайте дистанцию – тогда и обзор лучше“.

Если крупное животное оказывается на дороге днем, и не получается вовремя затормозить, то надо съезжать в канаву, на обочину, советует инструктор.

„У нас в Эстонии везде, где есть большая вероятность встречи с животным на дороге, расставлены знаки. Поэтому нужно быть повнимательнее со скоростью, особенно в темное время суток, – говорит Артур, инструктор по вождению. – Очень часто ночью, если разрешено 90 км/час, то с такой скоростью и едут, не сбавляют ее. Но на такой скорости невозможно успеть вовремя заметить животное и моментально на это среагировать“.

„Департамент транспорта ознакомился с исследованием, и на основе первоначальных результатов можно сказать, что световые рефлекторы на этих тестовых участках оказали определенное влияние на снижение числа аварий с участием диких животных, – соглашается Виллу Люкк. – Но, чтобы сделать более основательные выводы о влиянии световых рефлекторов, важно продолжить сбор данных, поскольку на основе трехлетнего пилотного проекта невозможно прогнозировать долгосрочные тенденции“.

Мы задали вопрос Департаменту транспорта: по какой причине они не уделяют проекту должного внимания?

Несмотря на то, что, по данным исследования, на многих участках дороги, где установлены световые отражатели, количество происшествий с животными снизилось практически до нуля.

По словам Салму, о результатах трехлетней работы отчитались государству в виде 36-страничного конспекта исследования, на проект были также потрачены личные средства охотников, однако обратной связи не последовало.

Как недавно поведал изданию Eesti Ekspress руководитель проекта „Дикие животные на дороге“ Урмас Салму, прошло уже четыре месяца с тех пор, как были представлены промежуточные результаты исследования охотников в Департамент транспорта.

Исследование, которое проводил Союз охотников вместе со страховой компанией If Kindlustus, показало, что с помощью подобных светоотражателей можно спасти тысячи животных, не говоря уже о людях.

Это – места, на которых, по мнению местных охотников, расположены наиболее опасные, по данным прошлых лет, участки дороги. На таких отрезках автомобили сталкивались практически со всей крупной дичью, известной в Эстонии: кабаном, диким козлом и лосем.

По данным Союза охотников Эстонии, на первом этапе проекта по всей стране, почти в каждом уезде, было установлено 415 отражателей. Ими оснащены отдельные участки дорог в Ляэне-Вирумаа, Тарту, Вильянди, Пярну-Пылва и Ляэнемаа общей протяженностью более 8,5 км. Из них 110 – в Ляэне-Вирумаа и Тартумаа.

Светоотражатели установлены на дорожные столбы, и принцип их работы довольно интересен: когда подъезжает автомобиль, между двумя столбами создается направленная от фар автомобиля в лес световая стена, которая удерживает дикое животное дальше от дороги. Свет воздействует на животное как светофор, подавая предупредительный сигнал, что пересекать дорогу в этот момент не следует.

Специалисты страховых компаний единогласно подчеркивают: ущерб от столкновения с диким животным покрывает только каско. И все страховые компании предлагают нулевую самоответственность в случае ДТП с животными.

„В прошлом году 35% всех несчастных случаев с дикими животными произошли весной и 40% – осенью. В половине случаев происходили столкновения с косулями, и четверть всех таких происшествий была связана с мелкими животными. Средняя сумма страховой компенсации составила 2700 евро“, – говорит руководитель филиала страховой компании Gjensidige в Эстонии Райдо Кирсисте.

Он добавляет, что помимо физических повреждений такие аварии вызывают эмоциональные травмы у многих участников происшествий. Кроме того, повреждения автомобилей – довольно серьезные, часто требуется замена лобового стекла и ремонт или замена пластиковых и металлических деталей. Средний убыток – около 2500 евро.

Руководитель группы, занимающейся автомобильными ущербами в страховой компании If Kindlustus, Таави Круус приводит печальную статистику: „Ежегодно на дорогах Эстонии в результате столкновений с транспортными средствами погибает более 5000 крупных животных. Это означает, что в среднем происходит 15 таких аварий в сутки, то есть практически каждый час – одно ДТП с крупным диким животным. If Kindlustus регистрирует в среднем три таких случая каждый день“.

„Ни один риск никогда нельзя свести к нулю, пока существуют факторы, которые нельзя контролировать – будь то перемещение диких животных или реакция людей за рулем“, – считает представитель департамента.

Так же он отмечает, что Департамент транспорта минимизировал риски на дорогах в рамках возможного бюджета.

По словам Люкка, департамент заинтересован в продолжении проекта и готов со своей стороны поддержать его – при условии, что сбор данных будут проводить с таким же или лучшим качеством, и тестовые участки будут поддерживать в рабочем состоянии в течение следующего испытательного периода.

„После столкновения с животным нет необходимости подавать страховое заявление непосредственно на месте происшествия – это можно сделать позже, вернувшись домой“, – отмечает Таави Круус.

Столкновение с диким зверем – дело случая, но все же главная ответственность, по мнению экспертов, возлагается на человека – пренебрежение правилами безопасности может стоить жизни.

Комментарий: Как животные ведут себя на шоссе?

Алексей Туровский, зоолог

Лось не способен двигаться прямо назад, то есть пятиться. Для этого громадного животного – в густом лесу пятиться – смерти подобно, упадешь и всё, ты – добыча. Поэтому лось, если ему надо менять направление, скажем, на 180 градусов, полностью разворачивается.

Что касается ситуации на шоссейной дороге, где заканчивается лес, то для лося это – достаточно угрожающая ситуация. Лосей не тянет просто так на дорогу, но если ему почему-то надо перейти из одной части леса в другую через шоссе, то, естественно, он пойдет и будет вести себя осторожно.

Что же происходит с лосем, когда он подходит к дороге? Он видит открытое пространство – небольшое, не широкое, но достаточно хорошо просматриваемое. На шоссейной дороге, где-то достаточно далеко, по мнению лося – примерно сто метров или больше – появляется автомобиль. Автомобиль едет с большой, но постоянной скоростью в направлении животного. Лось это регистрирует и не беспокоится в отношении того, что эти большие подвижные „существа“ – автомобили – испытывают к нему какой-то опасный интерес. То есть, пока машина идет с более-менее постоянной скоростью, животное не очень тревожится.

Но каждое животное начинает беспокоиться, если видит, что приближающий к нему большой объект начинает снижать скорость. Это значит: меня заметили, я могу быть в опасности.