Вице-канцлер о переписке чиновников про возможный налог на автомобильные пробки: это всего лишь обмен мнениями

В письме представлена идея чиновника предложить министру Пирет Хартман ввести налог на автомобильные пробки. Мы поинтересовались у представителя министерства, идет ли речь об идее, пришедшей в голову чиновникам, или об указании министра от Социал-демократической партии, и выяснили, что верен первый вариант.