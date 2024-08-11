Экономика
11.08.2024, 20:42

Вице-канцлер о переписке чиновников про возможный налог на автомобильные пробки: это всего лишь обмен мнениями

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  • Правительство якобы лишь поручило „изыскать пути повышения финансовой автономии местных самоуправлений“.

Сигрид Соомлайс
Сигрид Соомлайс
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Письмо сотрудника Министерства регионального развития и сельского хозяйства на тему введения налога на автомобильные пробки, опубликованное вчера в Forte, нельзя рассматривать как реальное намерение ввести налог, заявила вице-канцлер министерства Сигрид Соомлайс.

В письме представлена идея чиновника предложить министру Пирет Хартман ввести налог на автомобильные пробки. Мы поинтересовались у представителя министерства, идет ли речь об идее, пришедшей в голову чиновникам, или об указании министра от Социал-демократической партии, и выяснили, что верен первый вариант.

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