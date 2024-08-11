11.08.2024, 20:42
Вице-канцлер о переписке чиновников про возможный налог на автомобильные пробки: это всего лишь обмен мнениями(7)
Правительство якобы лишь поручило „изыскать пути повышения финансовой автономии местных самоуправлений“.
ФОТО: | Delfi Meedia
Письмо сотрудника Министерства регионального развития и сельского хозяйства на тему введения налога на автомобильные пробки, опубликованное вчера в Forte, нельзя рассматривать как реальное намерение ввести налог, заявила вице-канцлер министерства Сигрид Соомлайс.