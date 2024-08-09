Как прошли первые сутки усиленного контроля на границе и что удалось перехватить таможенникам?

За вчерашний день границу перешли около 1500 человек. По словам руководителя Нарвского таможенного пункта Антса Кутти, день прошел относительно спокойно. В очереди люди стояли почти весь день, но к моменту закрытия пункта пропуска (в 23.00) все желающие уже пересекли границу.

„Никаких чрезвычайных происшествий не было“, - сообщил Кутти. Он отметил, что люди прекрасно осведомлены о введении полного контроля. На информационном стенде Налогово-таможенного департамента у КПП есть QR-код, который ведет на нужную страницу в интернете, и люди активно изучают информацию. По словам Кутти, их в основном волнует, можно ли вообще пересекать границу и, если да, то насколько быстро это можно сделать.

Вместе с тем сотрудники таможни не остались с пустыми руками. В общей сложности было изъято 22 735 евро наличными и четыре бутылки вина на сумму 3819 евро. Такие вина относятся к предметам роскоши, запрещенным к ввозу в Россию. Также, по данным Кутти, были изъяты фотоаппарат с объективом и роутером, Bluetooth-колонка, диктофон, вентилятор для компьютера, 8 предохранителей, запчасти для автомобилей, тонер и планшет.

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