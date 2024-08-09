Пайде – первый город Эстонии полностью покрытый сиренами оповещения об опасности(1)
Эстония достигла важной вехи в защите населения: город Пайде стал первым городом, который полностью покрыт системой сирен оповещения. Государство будет использовать сирены вместе с дополнительными способами оповещения, такими как SMS, сайт kriis.ee, кризисный информационный телефон 1247 и т.д.
Спасательный департамент совместно с Центром информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) создаёт национальную сеть сирен, с помощью которой в условиях опасных кризисных ситуаций будет проинформировано как можно больше людей одновременно. Звуковой сигнал сирен представляет собой минутный нарастающий и спадающий звук, который повторяется три раза с интервалом в 30 секунд. Если сирены сигнализируют об опасности, необходимо немедленно укрыться в помещениях и следить за дальнейшими инструкциями на государственных кризисных информационных каналах. Дополнительное оповещение может поступить с задержкой после срабатывания сирен, поэтому важно, чтобы первой реакцией людей на звук сигнальной сирены было укрытие.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, сердце Эстонии, город Пайде, теперь стал лучше защищённым. „Один из основных уроков полномасштабной агрессивной войны России против Украины заключается в том, что способность государства к сопротивлению как в условиях военного конфликта, так и в любых других крупных кризисах определяется тем, насколько защищены и сохранены люди в тылу“, - сказал министр внутренних дел Ляэнеметс. „В ближайшие годы правительство выделит ещё 1,1 миллиарда евро на национальную оборону, из которых почти четверть будет инвестирована в внутреннюю безопасность, включая защиту населения. Сирены необходимы для того, чтобы оперативно информировать людей об опасности и тем самым защищать их жизнь и здоровье. Однако одни сирены не спасают жизни — жизни спасает знание того, как действовать, где получать информацию, и как помогать и поддерживать своих близких, соседей и сообщество в чрезвычайной ситуации.“
„Сигнальные сирены используются государством только в критических ситуациях, когда существует непосредственная угроза здоровью и жизни людей, и нужно действовать быстро. Сирены могут быть использованы как на национальном уровне, так и локально, в зависимости от характера и масштаба кризиса. Они никогда не используются самостоятельно, а только вместе с дополнительным оповещением“, - сказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг. „Мы планируем начать тестирование сети сирен в следующем году и будем анализировать возможности для дальнейшего развития в последующие годы.“
По словам заместителя генерального директора Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел Кярт Киннас, первая цель заключается в том, чтобы к концу года установить сирены оповещения об опасности в 22 населенных пунктах Эстонии. „Пайде стал первым эстонским населенным пунктом, полностью покрытым сиренами. Установка сирен ведется параллельно в нескольких разных городах и волостях, и на данный момент мы уже установили сирены более чем в 15 населенных пунктах по всей Эстонии“, — сказала Киннас. По словам Киннас, важно поблагодарить также местные самоуправления, предприятия и всех других партнеров, которые разрешили установить сирены на свои здания и тем самым внесли значительный вклад в защиту жителей Эстонии.
В населённом пункте, „полностью покрытом сиренами“, при срабатывании сирены звук будет слышен в любой части города.
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