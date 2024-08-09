Пайде – первый город Эстонии полностью покрытый сиренами оповещения об опасности

Спасательный департамент совместно с Центром информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) создаёт национальную сеть сирен, с помощью которой в условиях опасных кризисных ситуаций будет проинформировано как можно больше людей одновременно. Звуковой сигнал сирен представляет собой минутный нарастающий и спадающий звук, который повторяется три раза с интервалом в 30 секунд. Если сирены сигнализируют об опасности, необходимо немедленно укрыться в помещениях и следить за дальнейшими инструкциями на государственных кризисных информационных каналах. Дополнительное оповещение может поступить с задержкой после срабатывания сирен, поэтому важно, чтобы первой реакцией людей на звук сигнальной сирены было укрытие.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, сердце Эстонии, город Пайде, теперь стал лучше защищённым. „Один из основных уроков полномасштабной агрессивной войны России против Украины заключается в том, что способность государства к сопротивлению как в условиях военного конфликта, так и в любых других крупных кризисах определяется тем, насколько защищены и сохранены люди в тылу“, - сказал министр внутренних дел Ляэнеметс. „В ближайшие годы правительство выделит ещё 1,1 миллиарда евро на национальную оборону, из которых почти четверть будет инвестирована в внутреннюю безопасность, включая защиту населения. Сирены необходимы для того, чтобы оперативно информировать людей об опасности и тем самым защищать их жизнь и здоровье. Однако одни сирены не спасают жизни — жизни спасает знание того, как действовать, где получать информацию, и как помогать и поддерживать своих близких, соседей и сообщество в чрезвычайной ситуации.“