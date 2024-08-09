Президент Алар Карис провозгласил закон об автоналоге

В соответствии с новым законом в Эстонии вводится налог на моторные транспортные средства. Налог будет состоять из двух частей. Первая: владелец транспортного средства должен ежегодно платить налог за зарегистрированные в дорожном регистре автомобили. Вторая: автовладелец должен оплатить налоговый сбор при внесении в регистр легковых автомобилей и микроавтобусов.

Вместо запланированных ранее налоговых льгот на переоборудованные или адаптированные автомобили будут предусмотрены меры адресной поддержки людей с ограниченными возможностями.

Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге изменяет принципы распределения подоходного налога между местными органами власти. Начиная с 2025 года доля подоходного налога, выплачиваемого местным органам власти с пенсионных доходов, и доля подоходного налога, выплачиваемого с других доходов, будут постепенно увеличиваться в течение трех лет, чтобы к 2027 году они сравнялись и составили 10,23 процента. В настоящее время местные самоуправления получают 2,5 процента подоходного налога с пенсионных доходов и 11,89 процента с других доходов физических лиц.

Закон направлен на то, чтобы уменьшить отставание регионов и разрастание городов. Поправка ускорит рост доходов от подоходного налога в тех местных самоуправлениях, в которых высока доля пожилых людей, и замедлит его в самоуправлениях, в которых высока доля трудоспособного населения и высокий уровень заработной платы. Общая доходная база местных органов власти в соответствии с законом останется неизменной.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.