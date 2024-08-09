Новости Эстонии
09.08.2024, 14:16

Синоптик предупреждает: в выходные может выпасть до 100 мм осадков, высота волн будет достигать трех метров

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Кайро Кийтсак пишет, что по моделям прогноза погоды можно рассчитать возможное количество осадков, но показатели постоянно меняются.
Кайро Кийтсак пишет, что по моделям прогноза погоды можно рассчитать возможное количество осадков, но показатели постоянно меняются.
ФОТО: Meteologix/Weatherinfo(Fi)

По данным синоптика Агентства окружающей среды Кайро Кийтсака, погода в выходные будет очень переменчивой, пишет Maaleht. Читайте, в каких регионах Эстонии выпадет больше всего осадков.

Кийтсак пишет, что пояса кучевых облаков, которые будут формироваться в неустойчивой воздушной массе в субботу и воскресенье (10-11 августа), будут двигаться по постоянной траектории с запада на юго-восток в течение многих часов, одновременно вызывая сильный ветер и грозы. Возможно, даже пойдет град. С вечера субботы ливни станут более интенсивными, но уже и днем повсеместно будут идти сильные дожди, ожидаются грозы.

„В ситуации, когда из-за конвекции и сильных дождей постоянно образуются новые облака, возрастает риск локальных наводнений. На моделях погоды все очень пестро, сложно точно сказать, над какими городами/деревнями возникнут такие очаги конвективных осадков, но обязательно стоит учитывать вероятность сильных дождей!“ - предупреждает синоптик.

Он добавляет, что прогнозируемые моделями показатели количества осадков стали еще выше. „В некоторых местах вполне реально выпадение более 50 мм осадков, а некоторые расчеты даже показывают возможность выпадения 100+ мм осадков за два дня в отдельных местах. Случится ли это? Покажет время“, - пишет Кийтсак.

Согласно моделям прогноза погоды, больше всего осадков выпадет в западной, северо-западной и центральной Эстонии, а также на юго-западе Эстонии и в Рижском заливе. „На больших высотах с запада поступает более холодный воздух, а благодаря теплой морской воде будут формироваться вертикальные облака, что увеличит градиент температуры между нижними и верхними слоями воздуха. Также ожидаются сильные порывы ветра, особенно на островах и в прибрежных районах“, - добавляет Кийтсак.

Завтра утром ожидается усиление южного и юго-западного ветра до 14 м/с с порывами до 17-20 м/с. В прибрежных районах, особенно на юге и юго-западе страны, ожидается сильный ветер. Высота волн составит 1,5-3 м.

Согласно прогнозу, в Харьюмаа может выпасть до 100 мм осадков.

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