Синоптик предупреждает: в выходные может выпасть до 100 мм осадков, высота волн будет достигать трех метров

Кийтсак пишет, что пояса кучевых облаков, которые будут формироваться в неустойчивой воздушной массе в субботу и воскресенье (10-11 августа), будут двигаться по постоянной траектории с запада на юго-восток в течение многих часов, одновременно вызывая сильный ветер и грозы. Возможно, даже пойдет град. С вечера субботы ливни станут более интенсивными, но уже и днем повсеместно будут идти сильные дожди, ожидаются грозы.

„В ситуации, когда из-за конвекции и сильных дождей постоянно образуются новые облака, возрастает риск локальных наводнений. На моделях погоды все очень пестро, сложно точно сказать, над какими городами/деревнями возникнут такие очаги конвективных осадков, но обязательно стоит учитывать вероятность сильных дождей!“ - предупреждает синоптик.

Он добавляет, что прогнозируемые моделями показатели количества осадков стали еще выше. „В некоторых местах вполне реально выпадение более 50 мм осадков, а некоторые расчеты даже показывают возможность выпадения 100+ мм осадков за два дня в отдельных местах. Случится ли это? Покажет время“, - пишет Кийтсак.

Согласно моделям прогноза погоды, больше всего осадков выпадет в западной, северо-западной и центральной Эстонии, а также на юго-западе Эстонии и в Рижском заливе. „На больших высотах с запада поступает более холодный воздух, а благодаря теплой морской воде будут формироваться вертикальные облака, что увеличит градиент температуры между нижними и верхними слоями воздуха. Также ожидаются сильные порывы ветра, особенно на островах и в прибрежных районах“, - добавляет Кийтсак.

Завтра утром ожидается усиление южного и юго-западного ветра до 14 м/с с порывами до 17-20 м/с. В прибрежных районах, особенно на юге и юго-западе страны, ожидается сильный ветер. Высота волн составит 1,5-3 м.

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