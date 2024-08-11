11.08.2024, 18:52
БОЛЬШАЯ ЧИСТКА | Партии Эстонии, почистив свои ряды, одним махом избавились от более чем 600 членов(10)
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Партийные списки не проверялись с момента восстановления независимости страны - кто-то десятилетиями не выполнял свою работу.
Спящий ДигиТигр, открыв глаза, был удивлен.
Больше всего поредели ряды Центристской партии.
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонское государство с момента восстановления независимости не считало возможным и необходимым проверять, на законных ли основаниях члены политических партий состоят в их рядах. В результате цифровой проверки из партийных списков исключили более 600 имен, пишет издание Delfi Forte.
Как выяснил портал Delfi Forte из разговоров с политиками и государственными чиновниками, до недавнего времени партийные списки проверялись только для того, чтобы выяснить, не состоит ли человек одновременно в нескольких партиях.
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