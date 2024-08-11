Новости Эстонии
11.08.2024, 18:52

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА | Партии Эстонии, почистив свои ряды, одним махом избавились от более чем 600 членов

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Смотрите таблицу!

  • Партийные списки не проверялись с момента восстановления независимости страны - кто-то десятилетиями не выполнял свою работу.

  • Спящий ДигиТигр, открыв глаза, был удивлен.

  • Больше всего поредели ряды Центристской партии.

Из партийных списков исключили столько людей, что их хватило бы на шесть составов Рийгикогу.
Из партийных списков исключили столько людей, что их хватило бы на шесть составов Рийгикогу.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Эстонское государство с момента восстановления независимости не считало возможным и необходимым проверять, на законных ли основаниях члены политических партий состоят в их рядах. В результате цифровой проверки из партийных списков исключили более 600 имен, пишет издание Delfi Forte.

Как выяснил портал Delfi Forte из разговоров с политиками и государственными чиновниками, до недавнего времени партийные списки проверялись только для того, чтобы выяснить, не состоит ли человек одновременно в нескольких партиях.

Однако в 1-й части 5-й статьи Закона о политических партиях перечислено еще несколько условий, которым должно соответствовать лицо, чтобы быть членом партии. Как гласит статья, членом политической партии может быть дееспособный гражданин Эстонии не моложе 18 лет, а также гражданин другого государства – члена Евросоюза, постоянно проживающий в Эстонии. Кроме того, человек должен быть жив, но, как выяснилось, проблемы возникли с выполнением именно этого условия.

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