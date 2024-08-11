БОЛЬШАЯ ЧИСТКА | Партии Эстонии, почистив свои ряды, одним махом избавились от более чем 600 членов

Как выяснил портал Delfi Forte из разговоров с политиками и государственными чиновниками, до недавнего времени партийные списки проверялись только для того, чтобы выяснить, не состоит ли человек одновременно в нескольких партиях.

Однако в 1-й части 5-й статьи Закона о политических партиях перечислено еще несколько условий, которым должно соответствовать лицо, чтобы быть членом партии. Как гласит статья, членом политической партии может быть дееспособный гражданин Эстонии не моложе 18 лет, а также гражданин другого государства – члена Евросоюза, постоянно проживающий в Эстонии. Кроме того, человек должен быть жив, но, как выяснилось, проблемы возникли с выполнением именно этого условия.