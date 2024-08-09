ФОТО | Авария на шоссе Таллинн-Нарва: BMW на ограждении, водителя нет(2)
Сегодня утром на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого автомобиль BMW вылетел с трассы и врезался в ограждение. Водитель скрылся с места происшествия.
В 05:58 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Нарва, недалеко от остановки общественного транспорта „Кооги“, автомобиль съехал с дороги. Авария произошла на 25,1 км от Таллинна. О ДТП сообщили несколько водителей, проезжавших мимо.
Когда на место происшествия прибыл патруль, автомобиль стоял на дорожном ограждении, опираясь на него левыми колёсами. Однако в машине никого не было. Полицейские и медики осмотрели окрестности в поисках возможного водителя и пострадавших, но никого не обнаружили. Автомобиль был эвакуирован на полицейскую стоянку.
Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного расследования.
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