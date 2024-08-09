Экономика
09.08.2024, 11:36

КАЛЬКУЛЯТОР | Посчитайте, насколько сильно ударит автоналог по вашему кошельку

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ФОТО: Grete Põlluste

Сколько вам придется платить государству за свой автомобиль в будущем? Посчитайте на калькуляторе, который доступен только подписчикам!

Хотя президент еще не провозгласил Закон о налоге на транспортные средства, принципы подсчета годового и регистрационного налога после внесения поправок в основном уже понятны. Исходя из этого, Delfi Ärileht подготовил калькулятор для водителей наиболее популярных легковых автомобилей, чтобы автовладельцы могли оценить, насколько сильно новый налог ударит по их кошелькам.

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