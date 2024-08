Selver начнет тестировать круглосуточную точку продаж

Отечественная сеть розничной торговли Selver AS, имеющая более 70 магазинов, и новатор в области технологических решений для автономных магазинов Grab2Go AS подписали 8 августа письмо о намерениях (LOI – letter of intent) для совместного пилотного проекта. Целью сотрудничества является проверка рыночной жизнеспособности инновационной технологии для автономных магазинов Grab2Go.