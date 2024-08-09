Selver начнет тестировать круглосуточную точку продаж
Отечественная сеть розничной торговли Selver AS, имеющая более 70 магазинов, и новатор в области технологических решений для автономных магазинов Grab2Go AS подписали 8 августа письмо о намерениях (LOI – letter of intent) для совместного пилотного проекта. Целью сотрудничества является проверка рыночной жизнеспособности инновационной технологии для автономных магазинов Grab2Go.
В письме о намерениях стороны договорились о том, что в пилотном проекте будет использоваться технология автономного магазина Grab2Go, который расположен перед зданием Öpiku в таллиннском районе Юлемисте. Дата открытия автономного магазина будет определена в ходе дальнейшего сотрудничества. Технология Grab2Go позволяет непрерывную работу в режиме 24/7, то есть автономный магазин открыт круглосуточно. Ассортимент магазина будет уточняться по мере реализации пилотного проекта.
По словам руководителя Selver Кристи Ломп, розничная сеть всегда задавала тон и была флагманом в использовании новых технологий в эстонской торговле. „Мы очень рады внедрить передовое высокотехнологичное решение в сотрудничестве с Grab2Go. Пилотный проект дает нам возможность протестировать формат круглосуточно открытого автономного магазина и оценить потенциал данного решения на эстонском рынке. В рамках проекта мы получим бесценные знания и возможности для будущего, что позволит Selver сохранять лидирующие позиции в развитии сектора розничной торговли и предлагать клиентам наилучшее возможное обслуживание“, — сказала Кристи Ломп.
„Сотрудничество с Selver позволяет продемонстрировать возможности нашей технологии в реальной повседневной рабочей среде. Мы уверены, что данный пилотный проект докажет эффективность и пригодность автономных решений для розничной торговли“, — добавил генеральный директор Grab2Go Март Вийлипус.
„Grab2Go — первое предприятие розничной торговли, которое пилотирует свои услуги в рамках концепции городского пространства Test City“, — сказал генеральный директор Mainor Ülemiste и руководитель по инновациям Ülemiste City Урсель Вельве. Он отметил, что сотрудничество, несомненно, интересно для всех участников, поскольку инновационно ориентированное сообщество района, насчитывающее 17 000 человек, является для услуги отличной тестовой группой.
„Цель разработчиков Ülemiste City — создать круглосуточно функционирующее городское пространство, где все услуги находятся в шаговой доступности. Автономный магазин является отличным сервисом для тестирования и полностью поддерживает стратегическую цель района. Поскольку целевая аудитория услуги широка и тестовый магазин расположен в центральной части района, это позволяет собирать качественные данные и делать на их основе выводы, которые помогут Grab2Go развивать услугу и, надеемся, масштабировать её уже в ближайшем будущем“, — добавил Урсель Вельве.
В основанную на местном капитале сеть розничной торговли Selver входят e-Selver, обеспечивающий доставку по всей Эстонии, 71 магазин Selver, 2 магазина Delice и мобильный магазин Selver – общей торговой площадью 120 400 м². Дочернее предприятие Selver – Kulinaaria OÜ – является крупнейшим в Эстонии производителем готовых блюд, изготавливающим продукцию под торговой маркой Selveri Köök. Selver входит в биржевое предприятие – TKM Grupp. Selver обеспечивает работой около 3000 человек. В 2023 году доход от продаж составил 627,8 миллиона евро, в течение года клиенты совершили 44,2 миллиона покупок.
Grab2Go — это эстонская технологическая компания, чья инновационная технология меняет работу магазинов шаговой доступности и аптек. Решение Grab2Go сосредоточено на снижении ежедневных бизнес-расходов, с акцентом на преодоление нехватки рабочей силы, уменьшение высоких операционных затрат и улучшение неэффективной логистики. Также компания занимается сокращением пищевых отходов, снижением арендных расходов, использованием данных в режиме реального времени и внедрением устойчивых методов, таких как, к примеру, достижение углеродной нейтральности. Инновация компании заключается в технологии автономного магазина, которая оптимизирует работу с помощью данных IoT.
Ülemiste City — крупнейший деловой район в странах Балтии, который развивают Mainor AS и Mainor Ülemiste AS. На территории в 30 гектаров построено 167 000 квадратных метров сдаваемых в аренду офисных площадей. Ülemiste City является домом для почти 500 предприятий и предоставляет рабочую, учебную и жилую среду для 17 000 человек.
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