Selver начнет тестировать круглосуточную точку продаж

В письме о намерениях стороны договорились о том, что в пилотном проекте будет использоваться технология автономного магазина Grab2Go, который расположен перед зданием Öpiku в таллиннском районе Юлемисте. Дата открытия автономного магазина будет определена в ходе дальнейшего сотрудничества. Технология Grab2Go позволяет непрерывную работу в режиме 24/7, то есть автономный магазин открыт круглосуточно. Ассортимент магазина будет уточняться по мере реализации пилотного проекта.

По словам руководителя Selver Кристи Ломп, розничная сеть всегда задавала тон и была флагманом в использовании новых технологий в эстонской торговле. „Мы очень рады внедрить передовое высокотехнологичное решение в сотрудничестве с Grab2Go. Пилотный проект дает нам возможность протестировать формат круглосуточно открытого автономного магазина и оценить потенциал данного решения на эстонском рынке. В рамках проекта мы получим бесценные знания и возможности для будущего, что позволит Selver сохранять лидирующие позиции в развитии сектора розничной торговли и предлагать клиентам наилучшее возможное обслуживание“, — сказала Кристи Ломп.

„Сотрудничество с Selver позволяет продемонстрировать возможности нашей технологии в реальной повседневной рабочей среде. Мы уверены, что данный пилотный проект докажет эффективность и пригодность автономных решений для розничной торговли“, — добавил генеральный директор Grab2Go Март Вийлипус.

„Grab2Go — первое предприятие розничной торговли, которое пилотирует свои услуги в рамках концепции городского пространства Test City“, — сказал генеральный директор Mainor Ülemiste и руководитель по инновациям Ülemiste City Урсель Вельве. Он отметил, что сотрудничество, несомненно, интересно для всех участников, поскольку инновационно ориентированное сообщество района, насчитывающее 17 000 человек, является для услуги отличной тестовой группой.