Товарообмен снизился как в июне, так и в первом полугодии в целом

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в первом полугодии в текущих ценах товаров было экспортировано почти на 8,6 миллиарда евро и импортировано на почти 10,2 миллиарда евро. „В первом полугодии экспорт товаров сократился на 11%, импорт – на 7%. На снижение экспорта в июне и во всем первом полугодии больше всего повлияло снижение экспорта минеральной продукции, механических машин и транспортных средств“, – добавила Леппметс.

Из товаров в июне больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), транспортные средства (10%), а также древесину и изделия из древесины (10%). В годовом сравнении более всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 59 миллионов евро т.е. 33%) и механических машин (на 46 миллионов евро т.е. 28%).

„Экспорт товаров эстонского происхождения за год сократился на 11%. В годовом сравнении доля товаров эстонского происхождения в общем объеме экспорта выросла на 2 процентных пункта, и в июне этого года составила 65% от общего объема экспорта“, – сказала она.

Основными партнерами по экспорту в июне были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Латвия (14%) и Швеция (10%). В Финляндию и Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, а в Латвию — минеральную продукцию. По сравнению с прошлым годом экспорт товаров больше всего сократился в Финляндию (на 44 миллиона евро, т.е. на 18%), Сингапур (на 36 миллионов евро, т.е. на 98%), Великобританию (на 33 миллиона евро, т.е. на 53%) и Россию (на 31 миллион евро, т.е. на 50%).