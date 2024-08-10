Украинка живет в Валга: Я хотела бы продолжить жить в эстоноязычной среде

Весной и летом этого года проводилась образовательная программа для практики общения на эстонском языке через знакомство с культурой Эстонии. Серия мероприятий проходила в рамках культурно-образовательной программы Фонда интеграции, знакомящей с культурным пространством Эстонии, в сотрудничестве с Эстонским национальным музеем (ERM). Программа состояла из пяти учебных экскурсий в ERM, где участники могли изучать эстонский язык и знакомиться с эстонской культурой благодаря выставкам национального музея и последующим дискуссиям.

Курс завершился в ERM 22 июня круглым столом „Мы можем говорить“. Среди участников была и Дария Руда, молодая украинка, живущая сейчас в Валга.

Для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе.

Я родом из Украины и приехала в Эстонию два года назад. Дистанционно окончила гимназию в Украине и сейчас поступила в Высшую художественную школу Pallas. Параллельно пытаюсь освоиться в Эстонии, узнать побольше об этой стране, потому что, к сожалению, времени на все остается не так много.

Как ты узнала об этой программе?

Я просто искала в интернете возможности для изучения и практики языка, и моя тетя порекомендовала мне несколько курсов. Я позвонила в Фонд интеграции и попросила их порекомендовать курсы, и таким образом я нашла курс ERM. Я живу в Валга, приезжать в Тарту несложно, поэтому вариант с ERM меня вполне устроил.

Сегодня у тебя пятое и последнее мероприятие курса. Можешь уже сказать, что понравилось и что не понравилось в курсе?

Мне очень понравилось занятие, где рассказывали об уральских народах и связи Эстонии с этой культурой. Курс был очень интересным и интерактивным. Да и вообще, в ERM очень интересные выставки и возможности для изучения и практики языка. Есть также информация на украинском языке – так мне гораздо проще учить язык. Мне понравились экскурсии и последующие обсуждения.