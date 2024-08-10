Украинка живет в Валга: Я хотела бы продолжить жить в эстоноязычной среде
Как живет в Эстонии украинка Дария Руда?
Весной и летом этого года проводилась образовательная программа для практики общения на эстонском языке через знакомство с культурой Эстонии. Серия мероприятий проходила в рамках культурно-образовательной программы Фонда интеграции, знакомящей с культурным пространством Эстонии, в сотрудничестве с Эстонским национальным музеем (ERM). Программа состояла из пяти учебных экскурсий в ERM, где участники могли изучать эстонский язык и знакомиться с эстонской культурой благодаря выставкам национального музея и последующим дискуссиям.
Курс завершился в ERM 22 июня круглым столом „Мы можем говорить“. Среди участников была и Дария Руда, молодая украинка, живущая сейчас в Валга.
Для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе.
Я родом из Украины и приехала в Эстонию два года назад. Дистанционно окончила гимназию в Украине и сейчас поступила в Высшую художественную школу Pallas. Параллельно пытаюсь освоиться в Эстонии, узнать побольше об этой стране, потому что, к сожалению, времени на все остается не так много.
Как ты узнала об этой программе?
Я просто искала в интернете возможности для изучения и практики языка, и моя тетя порекомендовала мне несколько курсов. Я позвонила в Фонд интеграции и попросила их порекомендовать курсы, и таким образом я нашла курс ERM. Я живу в Валга, приезжать в Тарту несложно, поэтому вариант с ERM меня вполне устроил.
Сегодня у тебя пятое и последнее мероприятие курса. Можешь уже сказать, что понравилось и что не понравилось в курсе?
Мне очень понравилось занятие, где рассказывали об уральских народах и связи Эстонии с этой культурой. Курс был очень интересным и интерактивным. Да и вообще, в ERM очень интересные выставки и возможности для изучения и практики языка. Есть также информация на украинском языке – так мне гораздо проще учить язык. Мне понравились экскурсии и последующие обсуждения.
Есть пара моментов, которые мне не понравились, но они никак не связаны конкретно с этим курсом. Просто в целом я еще не очень хорошо владею языком, и поэтому мне иногда было трудно всё понять, я не могла так активно, как хотелось бы, участвовать в различных дискуссиях. Однако в итоге всё это пошло мне на пользу и мотивировало меня учиться и прилагать усилия. Так что общее впечатление от всего курса очень положительное!
Что для тебя было самым сложным в адаптации к здешней языковой среде?
В плане языка для меня самым сложным был не столько сам язык, сколько то, что, во-первых, в Валга каждый день слышишь много русской речи, а во-вторых, люди, которые подходят общаться, сразу переходят на русский. Поэтому у меня было мало возможностей практиковать эстонский язык. Для меня самой большой проблемой было найти людей, с которыми я могла бы ежедневно практиковаться и учить язык.
К сожалению, пока что у меня было не так много возможностей путешествовать по Эстонии. Кроме Тарту, я несколько раз была в Таллинне с нашей небольшой украинской общиной из Валга, но не более того. Конечно, многое зависело от меня самой, и, несомненно, более широкий круг общения означал бы больше языковой практики.
Ты бы посоветовала этот курс другим?
Да, конечно! В апреле-мае мы проводили в Валга языковые кафе, и там я тоже рекламировала этот курс, призывая других участвовать в подобных программах. К сожалению, большинство наших людей в Валга – работающие люди, и они не могут позволить себе такие поездки. Я единственный человек в этой группе, который не из Тарту, местным жителям, конечно, гораздо проще.
Какие планы на будущее?
Что касается будущего, то я точно знаю, что хотела бы продолжить учебу, жить в эстоноязычной среде, найти работу. Я думаю, что у меня есть довольно хороший и надежный план на будущее.
В сотрудничестве с Фондом интеграции и Эстонским национальным музеем следующие языковые курсы ERM пройдут в августе в Таллинне и в сентябре в Нарве.
Проект реализуется при поддержке Европейского социального фонда+ в рамках проекта № 2021-2027.4.07.23-0006 „Деятельность по поддержке преподавания эстонского языка и гражданского воспитания“, направление № 3.4.4.4 „Предоставление различных культурных и развлекательных мероприятий для поддержки и практики изучения эстонского языка“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.