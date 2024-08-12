Таллиннская автобусная сеть может охватить ближайшие волости. Конкурент: жителям волостей придется больше платить за билет

Как сообщил столичный вице-мэр Кристьян Ярван, стороны заинтересованы в том, чтобы продлить до гимназии Табасалу маршрут автобуса, следующего до Тискре. „Однако есть и третья сторона - Северо-Эстонский центр общественного транспорта, который оперирует уездными автобусными маршрутами“, - сказал Ярван. Он пояснил, что последний, безусловно, заинтересован в том, чтобы продолжать обслуживать соседние с Таллинном волости и, возможно, не хочет иметь конкурента в лице Tallinna Linnatransport.