Лето на эстонских пляжах: нудисты и потерявшиеся дети

Первая помощь

В июле первая помощь была оказана на пляжах Эстонии 175 раз, что на треть больше, чем в июне. В большинстве случаев причиной обращений послужили ссадины (63) и порезы (51). Едва не утонули шесть человек – всех их удалось спасти.

Нарушения общественного порядка

В июле на пляжах было зарегистрировано в общей сложности 2178 случаев нарушения общественного порядка. Чаще всего проблемой были домашние животные (704) и стеклотара (575). Много было и нетрезвых посетителей пляжа (342).

Положительно, что по сравнению с июнем число случаев нарушения общественного порядка снизилось в июле более чем на 60 процентов: в июне нарушений было 3517. Меньше стало нетрезвых людей, а также тех, кто ловил рыбу в неположенном месте, при этом выросло число различных хулиганств. Наметилась и новая тенденция: зафиксированы десять случаев, когда береговой охране приходилось призывать к порядку нудистов – главным образом в Пирита и у канала Анне.

Потерявшиеся дети

В июле на пляжах потерялись 22 ребенка, из них почти половина (9 детей) пропали на Пярнуском пляже. Это говорит о том, что прежде всего на крупных пляжах необходимо уделять детям больше внимания и не терять бдительность.

Погодные условия

В июле средняя температура воздуха была такой же, как в июне: 21,4 градуса. В Северной Эстонии было немного теплее, чем в предыдущем месяце, а в Южной Эстонии – наоборот, прохладнее. Температура воды в июле была выше на всех пляжах Эстонии и составила в среднем 21,3 градуса.

Число отдыхающих

Июль стал пиковым месяцем по числу посетителей. Так, 16 июля Пярнуский пляж посетили рекордные 15 000 человек, которые наслаждались температурой воздуха 27 градусов и температурой воды 22 градуса. Рекорд прошлого года побит с большим отрывом: тогда отдыхающих насчитывалось 10 000.

Наиболее опасные происшествия на пляжах в июле