Лето на эстонских пляжах: нудисты и потерявшиеся дети(1)
В теплые июльские дни на пляжах Эстонии было много отдыхающих. К сожалению, это снова привело к тому, что дети терялись на пляжах, что всегда очень опасно. Помимо этого, забот береговой охране по-прежнему добавляют нетрезвые люди. Наметилась и новая тенденция: нудисты.
Первая помощь
В июле первая помощь была оказана на пляжах Эстонии 175 раз, что на треть больше, чем в июне. В большинстве случаев причиной обращений послужили ссадины (63) и порезы (51). Едва не утонули шесть человек – всех их удалось спасти.
Нарушения общественного порядка
В июле на пляжах было зарегистрировано в общей сложности 2178 случаев нарушения общественного порядка. Чаще всего проблемой были домашние животные (704) и стеклотара (575). Много было и нетрезвых посетителей пляжа (342).
Положительно, что по сравнению с июнем число случаев нарушения общественного порядка снизилось в июле более чем на 60 процентов: в июне нарушений было 3517. Меньше стало нетрезвых людей, а также тех, кто ловил рыбу в неположенном месте, при этом выросло число различных хулиганств. Наметилась и новая тенденция: зафиксированы десять случаев, когда береговой охране приходилось призывать к порядку нудистов – главным образом в Пирита и у канала Анне.
Потерявшиеся дети
В июле на пляжах потерялись 22 ребенка, из них почти половина (9 детей) пропали на Пярнуском пляже. Это говорит о том, что прежде всего на крупных пляжах необходимо уделять детям больше внимания и не терять бдительность.
Погодные условия
В июле средняя температура воздуха была такой же, как в июне: 21,4 градуса. В Северной Эстонии было немного теплее, чем в предыдущем месяце, а в Южной Эстонии – наоборот, прохладнее. Температура воды в июле была выше на всех пляжах Эстонии и составила в среднем 21,3 градуса.
Число отдыхающих
Июль стал пиковым месяцем по числу посетителей. Так, 16 июля Пярнуский пляж посетили рекордные 15 000 человек, которые наслаждались температурой воздуха 27 градусов и температурой воды 22 градуса. Рекорд прошлого года побит с большим отрывом: тогда отдыхающих насчитывалось 10 000.
Наиболее опасные происшествия на пляжах в июле
7 июля в городском бассейне Эмайыги поступило сообщение о женщине, которая выбилась из сил и не могла плыть против течения. Береговая охрана отправилась проверить ситуацию, и поскольку женщина подтвердила, что устала, ей помогли безопасно добраться до берега.
8 июля ребенок ползал по мосту, поскользнулся и упал в воду. К счастью, один из сотрудников береговой охраны находился неподалеку, заметил, что ребенок стал уходить под воду, и вытащил его из воды. Ребенок отделался лишь испугом.
15 июля в Хаапсалу береговые охранники заметили в воде чуть дальше пляжа мужчину, который странно себя вел: шел в воде одетым и с рюкзаком. Когда береговые охранники подплыли к нему на лодке, вода уже была ему выше головы. Как выяснилось, мужчина хотел перейти пешком через залив и думал, что там неглубоко.
25 июля в Тюри береговые охранники заметили мальчика шести-семи лет, который устал в воде и звал на помощь. Береговая охрана отреагировала быстро: ребенок успел лишь раз уйти под воду, прежде чем к нему подплыли спасатели. Мальчика доставили на берег, проверили состояние его здоровья и дали ему спокойно восстановить силы.
25 июля в Пирита женщине стало плохо в воде, она ушла под воду. Находившийся рядом с ней отец быстро вытащил дочь, береговая охрана доставила их на берег.
26 июля на канале Анне произошел странный случай с потерявшимся ребенком: в конце рабочего дня береговых охранников к ним подошла маленькая девочка и пожаловалась, что ее мама пропала. Другие посетители пляжа сообщили, что мать девочки намеренно ушла с пляжа и оставила ребенка одного. Прибывшие на место полицейские установили адрес девочки и отвезли ее домой.
28 июля у канала Анне произошла неожиданная стрельба: мужчина средних лет решил пустить на пляже ракету. Когда береговая охрана вмешалась, мужчина не сразу понял, что поступает неправильно, но после тщательных разъяснений все же собрал вещи и ушел с пляжа.
28 июля в Тарту в городском бассейне Эмайыги произошел неприятный инцидент: трое нетрезвых мужчин пошли купаться с трехлетним ребенком. Поскольку они не отреагировали на замечания береговой охраны, вмешаться пришлось полиции.
29 июля на пляж Харку прибыла полиция, разыскивавшая трех шестилетних воспитанников детского сада. Береговая охрана отреагировала на информацию и приступила к поискам в воде и на пляже. Позже мальчиков нашел таксист – неподалеку от центра Rocca al Mare.