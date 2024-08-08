„Свободу всем!“: Reforum Space Tallinn организует митинг в поддержку политических заключенных

1 августа 2024 года произошел исторический обмен заключенными между западными странами и Россией и Беларусью. В результате этого беспрецедентного по своим масштабам события были освобождены 16 политзаключенных, среди которых были известные оппозиционные деятели Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, активистка и художница Саша Скочиленко, правозащитник и сопредседатель Центра защиты прав человека „Мемориал“ Олег Орлов, руководители региональных штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналистка Алсу Курмашева. Сразу после обмена заключённых в СМИ появилась трагическая новость о гибели в СИЗО Биробиджана пианиста и писателя Павла Кушнира. Он держал голодовку два месяца со дня своего ареста за антивоенные публикации. Мы скорбим о судьбе Павла Кушнира, требуем расследования его смерти и освобождения других политических заключённых.