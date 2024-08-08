„Свободу всем!“: Reforum Space Tallinn организует митинг в поддержку политических заключенных
В субботу, 10 августа, Reforum Space Tallinn организует митинг в поддержку политических заключенных, находящихся в России и Беларуси. Участники акции собираются в 13:00 напротив посольства РФ в Эстонии (Pikk 19). Организаторы мероприятия - Reforum Space Tallinn и Russians Against War Estonia.
1 августа 2024 года произошел исторический обмен заключенными между западными странами и Россией и Беларусью. В результате этого беспрецедентного по своим масштабам события были освобождены 16 политзаключенных, среди которых были известные оппозиционные деятели Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, активистка и художница Саша Скочиленко, правозащитник и сопредседатель Центра защиты прав человека „Мемориал“ Олег Орлов, руководители региональных штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналистка Алсу Курмашева. Сразу после обмена заключённых в СМИ появилась трагическая новость о гибели в СИЗО Биробиджана пианиста и писателя Павла Кушнира. Он держал голодовку два месяца со дня своего ареста за антивоенные публикации. Мы скорбим о судьбе Павла Кушнира, требуем расследования его смерти и освобождения других политических заключённых.
Регулярно российские активисты в изгнании организуют акции за поддержку политзаключенных. В этот раз мы хотим привлечь внимание к тем политзаключенным, которые все еще продолжают находиться в российских и беларуских тюрьмах, включая украинских граждан, незаконно удерживаемых российской стороной.
Организаторы акции призывают немедленно освободить всех узников. По итогам митинга будет принята резолюция. Организаторы также просят всех неравнодушных присоединиться к митингу, поддержать политзаключенных, Украину и выразить несогласие с путинским режимом. На акции приветствуются плакаты с политзаключенными и украинская символика.
Официальная страница мероприятия: https://fb.me/e/4DGjULl88