С сентября иностранцы смогут работать в Литве только после получения вида на жительство

Как отмечается в пресс-релизе, иностранцы, ранее зарегистрированные в Департаменте миграции, не имеющие возможности вернуться в Украину и не имевшие права на временную защиту, были освобождены от обязанности по приобретению разрешения на работу, если они соответствовали определенным исключениям.

Они применялись к иностранцам, воспользовавшимся безвизовым режимом или имевшим действующую шенгенскую визу; к иностранцам, получившим национальные визы на основании непредвиденных обстоятельств; к иностранцам, обратившимся с заявлением на получение вида на жительство на основании работы, высококвалифицированной работы или по гуманитарным основаниям.

С 1 сентября льготный период упраздняется во всех вышеперечисленных случаях, за исключением высококвалифицированных работников.

В Департаменте подчеркивают, что данные изменения не коснутся украинских военных беженцев, которые в Литве пользуются механизмом временной защиты, введенным Евросоюзом.

Как и прежде, прибывающие в Литву военные беженцы могут устроиться на работу сразу с момента обращения в Департамент миграции за разрешением на временное проживание на основании временной защиты.