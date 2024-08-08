Роль государственного секретаря меняется. Перейдет ли эстафета к бывшей правой руке Кристена Михала - Кейту Касеметсу?

Во властных кругах ходят слухи, что Кейт Касеметс, канцлер Министерства климата, может стать государственным секретарем. Премьер-министр Кристен Михал рассматривает этот вариант, но подчеркивает, что первоочередной задачей является изменение самой роли государственного секретаря. Нынешний госсекретарь Таймар Петеркоп подтвердил, что не планирует оставаться на второй срок