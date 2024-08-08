Новости Эстонии
08.08.2024, 19:40

Роль государственного секретаря меняется. Перейдет ли эстафета к бывшей правой руке Кристена Михала - Кейту Касеметсу?

 
Кристен Михал и Кейту Касеметс
Кристен Михал и Кейту Касеметс
ФОТО: Delfi Meedia

Во властных кругах ходят слухи, что Кейт Касеметс, канцлер Министерства климата, может стать государственным секретарем. Премьер-министр Кристен Михал рассматривает этот вариант, но подчеркивает, что первоочередной задачей является изменение самой роли государственного секретаря. Нынешний госсекретарь Таймар Петеркоп подтвердил, что не планирует оставаться на второй срок

Госсекретарь организует работу правительства и руководит Государственной канцелярией. В качестве главы канцелярии он обладает такими же полномочиями, как и министр в управлении министерством. Его назначает и увольняет премьер-министр.

С 2018 года этот пост занимает Таймар Петеркоп. В декабре прошлого года он начал свой второй пятилетний срок полномочий.

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