08.08.2024, 19:40
Роль государственного секретаря меняется. Перейдет ли эстафета к бывшей правой руке Кристена Михала - Кейту Касеметсу?
ФОТО: Delfi Meedia
Во властных кругах ходят слухи, что Кейт Касеметс, канцлер Министерства климата, может стать государственным секретарем. Премьер-министр Кристен Михал рассматривает этот вариант, но подчеркивает, что первоочередной задачей является изменение самой роли государственного секретаря. Нынешний госсекретарь Таймар Петеркоп подтвердил, что не планирует оставаться на второй срок
Госсекретарь организует работу правительства и руководит Государственной канцелярией. В качестве главы канцелярии он обладает такими же полномочиями, как и министр в управлении министерством. Его назначает и увольняет премьер-министр.
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