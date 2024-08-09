„Бедный человек в Эстонии - это тот, кто получает меньше 1600 евро“. Аналитик LHV - о том, как мы попали в топ-10 дорогих стран Европы

С 2020 года цены в Эстонии подскочили на 37,5%, и на товары и услуги приходится тратить гораздо больше денег. Так, еда подорожала на 40% и жилье - на 90%.

„Сейчас говорить о том, насколько инфляция изменила наши реальные доходы, очень сложно, потому что доходы у людей очень разные, - делится аналитик. - Люди в разных группах страдают по-разному, и повышение цен влияет на людей по-разному“.

По словам аналитика, бедные люди тратят половину или даже больше своей зарплаты на еду и жилье, тогда как богатые тратят только 30%. Бедные люди, это те, по мнению аналитика, которые зарабатывают меньше средней зарплаты, то есть 1 600 евро или меньше. Семьям с детьми приходиться еще труднее, так как расходы на еду и проживание – это то, чего никто не сможет избежать .

„На самом деле мне гораздо интереснее смотреть на всю Европу, а также на наших соседей, и на то, в какой степени у наших соседей в Латвии, Литве и Финляндии изменился уровень цен. Я не вижу причин, по которым у нас должен быть более высокий стандарт“, - делится аналитик.

Витсур считает, что экономика Эстонии довела способность страны конкурировать до такой степени, что выше уже не куда. В пятерку самых дорогих стран мы не попадаем, но в первую десятку входим. Как сказал аналитик: „Вполне реально, что мы получим цены, более высокие, чем в Италии, только через несколько лет, но до Германии, которая опережает нас на два места, еще далеко“.

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