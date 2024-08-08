Подробное исследование торговли раскрывает привычки и предпочтения суперпокупателей Эстонии
Суперпокупатели Эстонии (heavy shoppers) по сравнению с обычными покупателями гораздо более активны. Если обычный интернет-покупатель делает покупку в среднем раз в месяц, то на счету суперпокупателя как минимум четыре покупки. Согласно исследованию электронной коммерции DPD, эстонские суперпокупатели в прошлом году совершали в среднем 6 покупок в месяц.
Несмотря на длительную инфляцию и экономический спад в Эстонии, доля суперпокупателей среди всех интернет-покупателей оставалась стабильной как по количеству покупок, так и по частоте. В прошлом году доля энтузиастов интернет-покупок оставалась на том же уровне, увеличившись на один процентный пункт по сравнению с предыдущим годом.
„Суперпокупатели, то есть самые частые покупатели, также являются самыми осведомленными о ценах. Их особенность заключается в поиске лучших предложений, уделении внимания кампаниям, замечании выгодных цен и быстром реагировании. Среди них также много импульсивных покупателей – почти четверть суперпокупателей, участвовавших в исследовании DPD, признались, что их последняя покупка была сделана импульсивно“, - объясняет руководитель отдела продаж и маркетинга DPD Eesti Яанек Кивимурд.
Если эстонские суперпокупатели заказывают в среднем шесть посылок в месяц (годом ранее этот показатель был пять посылок), то в Европе этот показатель составляет семь. „Тем не менее, доля самых активных клиентов электронной коммерции в Эстонии выше, чем в среднем по Европе, что указывает на большую чувствительность эстонских жителей к ценам. Это подтверждается тем, что 68% опрошенных интернет-покупателей считают цену самым важным критерием при совершении покупки“, - отметил Кивимурд. За год на десять процентов увеличилась доля людей, которые ищут скидки в интернет-магазинах и планируют покупки на время проведения акций.
Суперпокупатели Эстонии в 2023 году составили 22,1% от всех регулярных интернет-покупателей Эстонии, и они совершили подавляющее большинство – 57% всех интернет-покупок. За год количество энтузиастов электронной коммерции оставалось стабильным, но объем заказанных ими посылок увеличился.
Обувь и косметика самые популярные, свежие продукты и напитки теряют популярность
В рейтинге предпочтений категорий товаров среди эстонских суперпокупателей лидируют обувь (71%), затем косметика и товары для здоровья (71%), а на третьем месте продовольственные товары (63%). В Европе самой популярной категорией являются модные товары, тогда как в Эстонии эта категория находится только на пятом месте.
В прошлом году в качестве популярных категорий суперпокупателей увеличились обувь (+22%), косметика и товары для здоровья (+17%), а также аптечные товары и лекарства (+21%). В то же время категория свежих продуктов и напитков снизилась на 13% за год.
Среди энтузиастов интернет-покупок 59% всегда ищут только очень хорошие предложения, а 69% считают, что цена является самым важным фактором при принятии решения о покупке. 62% из них считают, что интернет-покупки экономят деньги. В то же время 32% из них готовы платить высокую цену за качественные товары. Четверть также придает значение вопросам экологии и устойчивости как товаров, так и цепочки поставок. В Европе в среднем тема экологии и устойчивости среди суперпокупателей более важна – 45% считают это важным.
Суперпокупателей мотивируют на покупки различные факторы, из которых самым важным является бесплатная доставка. За ней следуют скорость доставки (23%), отсутствие скрытых сборов (22%), качество текстов описания товаров (22%), гибкие способы оплаты (21%) и возможность бесплатного возврата (20%).
По словам Кивимурда, из исследования электронной коммерции DPD Eesti можно сделать вывод, что покупатели на рынке электронной коммерции Эстонии активны, осведомлены, но чувствительны к ценам. „Большое значение имеют низкие цены, бесплатная доставка, а также быстрая и удобная покупка. Особенностью электронной коммерции как в Эстонии, так и в Европе по-прежнему являются проблемы с доступностью некоторых товаров в ассортименте, что является возможностью для интернет-магазинов лучше прогнозировать объемы своих акционных товаров“, - сказал он.
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