Подробное исследование торговли раскрывает привычки и предпочтения суперпокупателей Эстонии

Несмотря на длительную инфляцию и экономический спад в Эстонии, доля суперпокупателей среди всех интернет-покупателей оставалась стабильной как по количеству покупок, так и по частоте. В прошлом году доля энтузиастов интернет-покупок оставалась на том же уровне, увеличившись на один процентный пункт по сравнению с предыдущим годом.

„Суперпокупатели, то есть самые частые покупатели, также являются самыми осведомленными о ценах. Их особенность заключается в поиске лучших предложений, уделении внимания кампаниям, замечании выгодных цен и быстром реагировании. Среди них также много импульсивных покупателей – почти четверть суперпокупателей, участвовавших в исследовании DPD, признались, что их последняя покупка была сделана импульсивно“, - объясняет руководитель отдела продаж и маркетинга DPD Eesti Яанек Кивимурд.

Если эстонские суперпокупатели заказывают в среднем шесть посылок в месяц (годом ранее этот показатель был пять посылок), то в Европе этот показатель составляет семь. „Тем не менее, доля самых активных клиентов электронной коммерции в Эстонии выше, чем в среднем по Европе, что указывает на большую чувствительность эстонских жителей к ценам. Это подтверждается тем, что 68% опрошенных интернет-покупателей считают цену самым важным критерием при совершении покупки“, - отметил Кивимурд. За год на десять процентов увеличилась доля людей, которые ищут скидки в интернет-магазинах и планируют покупки на время проведения акций.

Суперпокупатели Эстонии в 2023 году составили 22,1% от всех регулярных интернет-покупателей Эстонии, и они совершили подавляющее большинство – 57% всех интернет-покупок. За год количество энтузиастов электронной коммерции оставалось стабильным, но объем заказанных ими посылок увеличился.

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