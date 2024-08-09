ОБЗОР ЦЕН | Ортопедический рюкзак — 85 евро, пенал — 43. Как в Эстонии готовятся к школьному сезону

„Выбора к 1 сентября становится меньше. Что успел, то и купил“

Будний день в одном из торговых центров Таллинна. Мама с двумя дочками школьного возраста активно рассматривает стенд с канцелярскими принадлежностями. В руках у девочек веселые ручки — с зайцами и тиграми. Цена одной такой — почти 4 евро. Дети радостно перебирают другие варианты, мама же выглядит недовольной. „Стоимость, конечно, таких модных ручек немного пугает, но посмотрите на обычные, — женщина представляется Александрой и кивает в сторону стенда. Там и правда большой выбор стандартных пишущих предметов. Но стоимость тоже поражает. Самый бюджетный вариант — 1.20, в среднем же цена колеблется в районе 2.50 евро. “Конечно, я уже не смотрю: где 3 евро, там и 4 можно отдать. Но, мне кажется, что на уроках будут больше отвлекаться с этими зайчиками и котиками, а не учиться“, - Александра смотрит на дочек, которые в один голос на ее реплику отвечают: „Ну мааааам!“