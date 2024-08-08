На улицах Таллинна несовершеннолетние собирают пожертвования. Можно ли говорить об эксплуатации детского труда?

На основании поступившей в Инспекцию труда информации инспекторы проверили, в каких условиях несовершеннолетние работают на улицах Таллинна, соблюдаются ли требования законодательства, регулирующего трудовые отношения. В Таллинне несовершеннолетние дети из Украины в возрасте от 14 до 17 лет собирают у прохожих пожертвования.

Пожертвования якобы предназначены для покупки машин скорой помощи для Украины и для поддержки семей, прибывающих в Эстонию из Украины. Однако есть подозрения, что деньги собираются на иные цели и что целевое учреждение Help Palm намеренно привлекает к сбору пожертвований уязвимую целевую группу. Несовершеннолетние работники зачастую оказываются в гораздо более уязвимом положении и могут легко стать жертвой обмана.

Судя по поступившей в Инспекцию труда информации, несовершеннолетние вынуждены лгать, что их труд не оплачивается и что они занимаются этой работой по собственной воле. Однако в разговорах с детьми выяснилось, что на самом деле они получают определенный процент от собранных пожертвований. Таким образом, несовершеннолетних заманивают работать дольше, чтобы можно было выручить больше денег. Сокрытие того факта, что определенная часть денег, собранных в виде пожертвований, выплачивается детям наличными, вызывает обоснованные сомнения в прозрачности использования пожертвований.

Несовершеннолетних, собирающих пожертвования на улицах Таллинна, наняли через объявления в сети Facebook. Мы всегда советуем родителям проверять, где работает ребенок и кто является работодателем. Если вы увидите подобные объявления, сообщите об этом в Инспекцию труда.

Инспекция труда запретила фонду Help Palm привлекать к работе несовершеннолетних. Однако инспекции не удалось связаться с законным представителем фонда ни по телефону, ни по электронной почте.