ЧП и криминал
08.08.2024, 14:54

ВИДЕО И ФОТО | Мотоциклист ехал с большой скоростью? Трагическая авария в Пирита вызывает много вопросов

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Случившаяся в Пирита авария с трагическими последствиями всколыхнула жителей района. Что стало ее причиной? Мотоциклист развил слишком большую скорость? Водитель микроавтобуса, совершая поворот, не убедился в безопасности маневра? Полиция, подтвердив, что вопросов много, сообщила: обстоятельства еще выясняются.

Ляэне теэ - узкая, застроенная частными домами дорога, выходящая на Ранна теэ, магистраль местного значения, соединяющую Виймси и Таллинн.

Вчера вечером в 20.20 40-летняя женщина, находившаяся за рулем микроавтобуса Volkswagen Multivan, поворачивала с Ляэне теэ на Ранна теэ, когда на середине дороги в нее врезался следовавший со стороны Таллинна мотоцикл, которым управлял 45-летний мужчина.

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