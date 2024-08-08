08.08.2024, 14:54
ВИДЕО И ФОТО | Мотоциклист ехал с большой скоростью? Трагическая авария в Пирита вызывает много вопросов(11)
Случившаяся в Пирита авария с трагическими последствиями всколыхнула жителей района. Что стало ее причиной? Мотоциклист развил слишком большую скорость? Водитель микроавтобуса, совершая поворот, не убедился в безопасности маневра? Полиция, подтвердив, что вопросов много, сообщила: обстоятельства еще выясняются.
Ляэне теэ - узкая, застроенная частными домами дорога, выходящая на Ранна теэ, магистраль местного значения, соединяющую Виймси и Таллинн.
Уже заказано?