ВИДЕО И ФОТО | Мотоциклист ехал с большой скоростью? Трагическая авария в Пирита вызывает много вопросов

Случившаяся в Пирита авария с трагическими последствиями всколыхнула жителей района. Что стало ее причиной? Мотоциклист развил слишком большую скорость? Водитель микроавтобуса, совершая поворот, не убедился в безопасности маневра? Полиция, подтвердив, что вопросов много, сообщила: обстоятельства еще выясняются.