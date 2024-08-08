Дождались! В Lidl открываются кассы самообслуживания - как ими пользоваться?

Кассы самообслуживания будут расположены в магазинах в конце последнего прохода. Первые кассы самообслуживания откроются в Lidl 8 августа в Йыхви. Соответствующие строительные работы начались на этой неделе, 5 августа. В всех магазинах Lidl будет по 6 или 10 касс самообслуживания, в зависимости от потребностей магазина.

„С момента, как мы открыли свои первые магазины в Эстонии, нас спрашивают, когда же появятся кассы самообслуживания? Мы дали клиентам немного времени привыкнуть к нашим товарам, и теперь настало время открыть кассы самообслуживания. Мы надеемся, что клиенты отметят удобство наших касс самообслуживания и с удовольствием будут ими пользоваться, – сказала руководитель отдела коммуникаций Lidl Eesti Катрин Сеппель. – Мы также заверяем наших клиентов, которые уже привыкли к быстрой работе нашего обслуживающего персонала, что обычные кассы будут работать по-прежнему, так что теперь мы будем предлагать нашим клиентам на выбор возможность пользоваться кассами самообслуживания или обычными кассами – в любом случае, товары будут попадать из корзины в их сумки очень быстро“.