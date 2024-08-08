Экономика
08.08.2024, 16:35

Управляющая IKEA компания исключена из черного списка Департамента защиты прав потребителей. Что означает этот список и как он влияет на работу предприятий?

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IKEA
IKEA
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В начале этой недели стало известно, что Департамент защиты прав потребителей внес оператора магазина IKEA в черный список. RusDelfi пытался связаться с IKEA, чтобы узнать, как это скажется на работе мебельного магазина и динамике цен, однако на момент публикации ответа не поступило. О том, как внесение в черный список влияет на работу компании и какие ограничения вводятся в ее отношении, рассказывает представитель Департамента защиты прав потребителей Марго Леэн.

„Для начала обращаем ваше внимание, что на сегодняшний день оператор магазина IKEA уже исключен из черного списка.

Хотим пояснить, что в черный список вносятся торговые компании, которые не выполнили постановления Комиссии по потребительским спорам. Компания, попавшая в этот список, может быть из него исключена, если выполнит постановления Комиссии после включения в список или если с момента включения прошло более 12 месяцев. Если торговец или потребитель не согласны с решением Комиссии, спор может быть передан в суд. В этом случае торговец все равно не будет исключен из списка компаний, не выполнивших постановления.

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