08.08.2024, 16:35
Управляющая IKEA компания исключена из черного списка Департамента защиты прав потребителей. Что означает этот список и как он влияет на работу предприятий?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале этой недели стало известно, что Департамент защиты прав потребителей внес оператора магазина IKEA в черный список. RusDelfi пытался связаться с IKEA, чтобы узнать, как это скажется на работе мебельного магазина и динамике цен, однако на момент публикации ответа не поступило. О том, как внесение в черный список влияет на работу компании и какие ограничения вводятся в ее отношении, рассказывает представитель Департамента защиты прав потребителей Марго Леэн.
„Для начала обращаем ваше внимание, что на сегодняшний день оператор магазина IKEA уже исключен из черного списка.
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