Управляющая IKEA компания исключена из черного списка Департамента защиты прав потребителей. Что означает этот список и как он влияет на работу предприятий?

Хотим пояснить, что в черный список вносятся торговые компании, которые не выполнили постановления Комиссии по потребительским спорам. Компания, попавшая в этот список, может быть из него исключена, если выполнит постановления Комиссии после включения в список или если с момента включения прошло более 12 месяцев. Если торговец или потребитель не согласны с решением Комиссии, спор может быть передан в суд. В этом случае торговец все равно не будет исключен из списка компаний, не выполнивших постановления.