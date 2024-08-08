„Если вы напишете об этом, я пойду в суд!“ Попавшие в черный список Департамента защиты прав потребителей компании угрожают, кормят обещаниями или... исчезают

„Это не имеет значения“, — говорит продавец автомобилей. „Я не хочу, чтобы вы писали об этом“, — просит владелица винного магазина. „Самое главное — разобраться во всем и выйти из этого с гордо поднятой головой“, — надеется поставщик парфюмерии. В этом году все их предприятия попали в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), пишет Maaleht.