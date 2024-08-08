Экономика
08.08.2024, 18:20

„Если вы напишете об этом, я пойду в суд!“ Попавшие в черный список Департамента защиты прав потребителей компании угрожают, кормят обещаниями или... исчезают

 
Смотрите список наиболее проблемных компаний Эстонии.
Один из крупнейших дилеров подержанных автомобилей в Эстонии, Autoturg OÜ, также попал в черный список, но руководитель компании не унывает.
Один из крупнейших дилеров подержанных автомобилей в Эстонии, Autoturg OÜ, также попал в черный список, но руководитель компании не унывает.
ФОТО: Karl Mikovitš | Delfi Meedia

„Это не имеет значения“, — говорит продавец автомобилей. „Я не хочу, чтобы вы писали об этом“, — просит владелица винного магазина. „Самое главное — разобраться во всем и выйти из этого с гордо поднятой головой“, — надеется поставщик парфюмерии. В этом году все их предприятия попали в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), пишет Maaleht.

„Количество жалоб растет, — говорит Кристина Таммару, руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей TTJA. — С одной стороны, повысилась осведомленность потребителей о своих правах. С другой стороны, на количество жалоб повлияла и общая экономическая ситуация, из-за которой торговые компании не всегда могут выполнять свои обязательства“.

Большинство жалоб потребителей касаются проблем с интернет-магазинами. Одна компания попала в черный список из-за брака обуви стоимостью 70 евро, которую она отказалась обменять на новую. Другая нарушила права покупателя, так как не отправила ему посылку с нижним бельем, за которое клиент заплатил несколько десятков евро.

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