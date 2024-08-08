08.08.2024, 18:20
„Если вы напишете об этом, я пойду в суд!“ Попавшие в черный список Департамента защиты прав потребителей компании угрожают, кормят обещаниями или... исчезают
Смотрите список наиболее проблемных компаний Эстонии.
ФОТО: | Delfi Meedia
„Это не имеет значения“, — говорит продавец автомобилей. „Я не хочу, чтобы вы писали об этом“, — просит владелица винного магазина. „Самое главное — разобраться во всем и выйти из этого с гордо поднятой головой“, — надеется поставщик парфюмерии. В этом году все их предприятия попали в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), пишет Maaleht.
„Количество жалоб растет, — говорит Кристина Таммару, руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей TTJA. — С одной стороны, повысилась осведомленность потребителей о своих правах. С другой стороны, на количество жалоб повлияла и общая экономическая ситуация, из-за которой торговые компании не всегда могут выполнять свои обязательства“.
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