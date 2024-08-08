ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Нас снова затопит! На подходе сильные дожди

Уже в пятницу на Эстонию с Балтийского моря сместится усиливающаяся над Норвежским морем область пониженного давления. Ночью в отдельных местах пройдут дожди , днем на Эстонию начнет смещаться холодный фронт, который принесет кратковременные дожди. В субботу ночью фронтальная зона задержится над Эстонией, с моря начнет смещаться новая ложбина пониженного давления, которая в субботу днем достигнет Эстонии, погода будет облачной и дождливой.

Уже в пятницу окрепнет ветер южных направлений, в субботу юго-западный ветер усилится до 12, на побережье до 17 метров в секунду. Воздушная масса еще будет довольно теплой, но ночью на материковой части воздух охладится до 9-10 градусов, днем ожидается до 20, в пятницу в Восточной Эстонии до 25 градусов. В субботу ночью облачно и дождливо, днем - дождь, ветер, только в Восточной Эстонии температура воздуха превысит отметку в 20 градусов.