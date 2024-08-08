08.08.2024, 11:17
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Нас снова затопит! На подходе сильные дожди(1)
ФОТО: Erakogu
Сегодня над странами Балтии ненадолго установится зона повышенного атмосферного давления. Дождей выпадет меньше, чем в предыдущие дни, и осадки будут незначительными. В выходные дни ожидается буря, предупреждает Maaleht.
Уже в пятницу на Эстонию с Балтийского моря сместится усиливающаяся над Норвежским морем область пониженного давления. Ночью в отдельных местах пройдут дожди, днем на Эстонию начнет смещаться холодный фронт, который принесет кратковременные дожди. В субботу ночью фронтальная зона задержится над Эстонией, с моря начнет смещаться новая ложбина пониженного давления, которая в субботу днем достигнет Эстонии, погода будет облачной и дождливой.
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