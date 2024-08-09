Экономика
09.08.2024, 08:10

В пятерку самых дорогих стран Эстония быстрее всего войдет по продуктам питания. Премьер-министр: ситуация не такая уж плохая

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В 2023 году цены на продукты питания в Эстонии уже составляли 109% от среднего уровня по ЕС.
В 2023 году цены на продукты питания в Эстонии уже составляли 109% от среднего уровня по ЕС.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В прошлом году эстонским домохозяйствам пришлось заплатить за товары и услуги 97,9% от среднего показателя по ЕС. По этому показателю мы занимаем 12-е место среди стран Евросоюза. Жизнь и в Финляндии (124,5 %), и в Швеции (113,6 %) намного дороже, чем в Эстонии, пишет издание Maaleht.

С точки зрения общих расходов домохозяйств в 2023 году самой дорогой страной Евросоюза была Дания (143% от среднего показателя по ЕС), а самыми дешевыми - Румыния (60,2% от среднего показателя) и Болгария (59,7%).

Эстонии для того, чтобы попасть в пятерку самых дорогих стран Евросоюза по расходам домохозяйств, придется обогнать Нидерланды, где уровень цен составлял 118% от среднего по ЕС, или на 20,1 процентного пункта выше, чем в Эстонии.

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