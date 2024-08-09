В пятерку самых дорогих стран Эстония быстрее всего войдет по продуктам питания. Премьер-министр: ситуация не такая уж плохая

В прошлом году эстонским домохозяйствам пришлось заплатить за товары и услуги 97,9% от среднего показателя по ЕС. По этому показателю мы занимаем 12-е место среди стран Евросоюза. Жизнь и в Финляндии (124,5 %), и в Швеции (113,6 %) намного дороже, чем в Эстонии, пишет издание Maaleht.