09.08.2024, 08:10
В пятерку самых дорогих стран Эстония быстрее всего войдет по продуктам питания. Премьер-министр: ситуация не такая уж плохая(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году эстонским домохозяйствам пришлось заплатить за товары и услуги 97,9% от среднего показателя по ЕС. По этому показателю мы занимаем 12-е место среди стран Евросоюза. Жизнь и в Финляндии (124,5 %), и в Швеции (113,6 %) намного дороже, чем в Эстонии, пишет издание Maaleht.
С точки зрения общих расходов домохозяйств в 2023 году самой дорогой страной Евросоюза была Дания (143% от среднего показателя по ЕС), а самыми дешевыми - Румыния (60,2% от среднего показателя) и Болгария (59,7%).
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