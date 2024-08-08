ФОТО | Самый мощный в Эстонии плавучий судоремонтный док начинает работу

Построенный на турецкой верфи Hat-San Shipyard и доставленный морем в Эстонию плавучий док имеет 180 метров в длину, 30 метров в ширину и грузоподъемность до 10 000 тонн.

„Мы привыкли думать о морской индустрии в основном в контексте судов и портов, но, на самом деле, эта отрасль имеет огромный потенциал. Ввод в эксплуатацию нового большого плавучего дока на судоремонтном заводе BLRT Grupp является важным шагом в сторону роста промышленности в Эстонии. Эта инвестиция существенно расширит возможности обслуживания, ремонта и модернизации крупнотоннажных судов. Вместе с тем она поддержит стратегию Эстонии по развитию центра экологически чистых и инновационных морских технологий и услуг. Если подойти к делу с умом, то мы сможем превратить Эстонию в такую же развитую страну морских технологий, каковой мы являемся сегодня в сфере цифровых технологий. Благодаря таким инвестициям, это внесет значительный вклад в реализацию этого амбициозного плана“, – прокомментировал крупную инвестицию премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время посещения дока.

Судоремонтные заводы группы в Эстонии, Литве и Финляндии ремонтируют, обновляют и обслуживают более 270 судов в год. Приобретение нового дока позволит судоремонтному заводу BLRT расширить свои возможности за счет обслуживания более крупных судов. Строительство плавучего дока заняло полтора года – с ноября 2022 года по май текущего года.

„Я хочу быть вашим хорошим, стабильным и долгосрочным партнером, который будет поддерживать предприятие и не слишком много вмешиваться в его действия. Всем большое спасибо!“ - завершил торжество министр экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо.

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