07.08.2024, 21:11
ФОТО | В Таллинне в тяжелом ДТП погиб мотоциклист
В 20:24 в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Таллинне на Пирита теэ, в результате которого столкнулись микроавтобус и мотоцикл.
К сожалению, в результате аварии мотоциклист получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось спасти его жизнь. В настоящее время движение на месте аварии перекрыто и направлено в объезд. Обстоятельства ДПТ выясняются.
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