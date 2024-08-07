ФОТО | В Таллинне в тяжелом ДТП погиб мотоциклист

В 20:24 в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Таллинне на Пирита теэ, в результате которого столкнулись микроавтобус и мотоцикл.

К сожалению, в результате аварии мотоциклист получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось спасти его жизнь. В настоящее время движение на месте аварии перекрыто и направлено в объезд. Обстоятельства ДПТ выясняются.

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