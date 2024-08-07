07.08.2024, 20:41
Воры украли из магазина ювелирные изделия на десятки тысяч евро. Полицейская операция прошла „прямо как в кино“
ФОТО: | Delfi Meedia
Эмилии Андреасян, владелице тартуского ювелирного магазина Emilia Collection, из охранной фирмы позвонили посреди ночи в выходные. Оказалось, что воры похитили из ее магазина золотые и бриллиантовые украшения. Следователям удалось получить зацепки благодаря записям камер наблюдения.
По словам Андреасян, кража произошла в субботу около пяти утра. Воры взломали заднюю дверь, проникли в магазин и сложили в сумку все, что смогли забрать с витрин. И примерно через минуту скрылись.
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