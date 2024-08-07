ЧП и криминал
07.08.2024, 20:41

Воры украли из магазина ювелирные изделия на десятки тысяч евро. Полицейская операция прошла „прямо как в кино“

 
Воры ограбили магазин Emilia Collection на улице Юлиуса Куперьянова.
Воры ограбили магазин Emilia Collection на улице Юлиуса Куперьянова.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Эмилии Андреасян, владелице тартуского ювелирного магазина Emilia Collection, из охранной фирмы позвонили посреди ночи в выходные. Оказалось, что воры похитили из ее магазина золотые и бриллиантовые украшения. Следователям удалось получить зацепки благодаря записям камер наблюдения.

По словам Андреасян, кража произошла в субботу около пяти утра. Воры взломали заднюю дверь, проникли в магазин и сложили в сумку все, что смогли забрать с витрин. И примерно через минуту скрылись.

В здании есть сигнализация, поэтому охранная компания тут же получила оповещение. Есть и камера наблюдения. После звонка Андреасян и сама приехала в магазин. „Пропали украшения на сумму более 30 000 евро“, - рассказывает она.

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