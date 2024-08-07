Воры украли из магазина ювелирные изделия на десятки тысяч евро. Полицейская операция прошла „прямо как в кино“

По словам Андреасян, кража произошла в субботу около пяти утра. Воры взломали заднюю дверь, проникли в магазин и сложили в сумку все, что смогли забрать с витрин. И примерно через минуту скрылись.

В здании есть сигнализация, поэтому охранная компания тут же получила оповещение. Есть и камера наблюдения. После звонка Андреасян и сама приехала в магазин. „Пропали украшения на сумму более 30 000 евро“, - рассказывает она.