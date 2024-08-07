Комиссия по делам Евросоюза избрала новых руководителей: председателем стал Тали, зампредом — Коваленко-Кылварт

Внеочередные выборы состоялись в связи с тем, что предыдущий председатель комиссии Лийза Пакоста (Eesti 200) стала министром юстиции и цифровых технологий в новом правительстве.

В состав комиссии также входят Арво Аллер, Энн Ээсмаа, Райн Эплер, Мария Юферева-Скуратовски, Катрин Кууземяэ, Хана Лахе, Тийт Маран, Анти Пооламетс, Майдо Руусманн, Луиза Рыйвас, Рийна Солман, Айвар Сыэрд, Кадри Тали, Тармо Тамм и Кристо Энн Вага. Всего в комиссию входит 17 человек.

Комиссия по делам Европейского союза – это постоянная комиссия, которая принимает решения по вопросам ЕС и отвечает за их координирование. Комиссия выдает правительству мандаты на высказывание точки зрения в отношении проектов правовых актов ЕС и мандаты на выражение позиции Эстонии на заседаниях Совета министров и Европейского совета. Правительство обязано следовать высказанным комиссией позициям и брать их за основу в обсуждениях на европейском уровне.

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