Поправки к Закону об иностранцах: процедура найма зарубежных специалистов должна стать заметно проще

В условиях растущего демографического кризиса и дефицита рабочей силы работодатели все активнее ищут способы привлечения квалифицированных специалистов из-за границы. В прогнозе OSKA на 2022-2031 годы говорится, что изменение экономической ситуации и старение населения требуют привлечения иммигрантов и использования иностранной рабочей силы. При разработке законопроекта учитывалась необходимость защиты эстонского рынка труда.

„Работодатели и предприниматели уже давно заинтересованы в возможности временного привлечения работников из-за границы. Наша демографическая ситуация настолько критична, что ежегодно рынок труда теряет от пяти до шести тысяч человек. Поэтому использование иностранной рабочей силы становится практически неизбежным. Проблема со временем усугубляется, и мы надеемся, что правительство достигнет прогресса в упрощении квот, которые существуют уже более 30 лет. Пока же неясно, какой будет окончательный план“, - рассказал о предстоящих изменениях в законодательстве по трудовой миграции глава Центрального союза работодателей Арто Аас.

„Жизнь работодателей станет значительно проще по двум причинам. Во-первых, процесс подачи заявлений на получение вида на жительство теперь будет полностью цифровым, в то время как ранее он был бумажным. Во-вторых, теперь будет только одно контактное окно для взаимодействия с государственными органами - это полиция и пограничная служба. Раньше работодателям приходилось общаться с трудовой инспекцией, налоговыми органами и таможней. Теперь все будет сосредоточено в одном месте, что упростит процесс“, - отметил глава отдела миграционной политики МВД Янек Мяги.

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