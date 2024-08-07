Сеть Rimi открывает новый магазин в одном из самых экологичных торговых зданий в Эстонии

Новый магазин для жителей Пеэтри и его окрестностей станет первым магазином Rimi в волости Раэ и одним из самых экологичных торговых зданий в Эстонии. Основным источником тепла для здания площадью 2300 квадратных метров является избыточное тепло холодильной системы, а для его охлаждения используется природный газ – CO 2 .

„Мы хотим быть как можно ближе к нашим клиентам. Если человек планирует приобрести новое жилье, то рядом с домом его уже будет ждать магазин Rimi. Ярвекюла Rimi находится в густонаселенном и растущем районе рядом с Таллинном, где была острая потребность в местном магазине“, – сказала исполнительный директор Rimi Eesti Кристель Метс. По ее словам, после пандемии наблюдается быстрый рост популярности местных магазинов. „Районные магазины — это любимые потребителями повседневные магазины, вокруг которых, как правило, возникает и комплекс других услуг и видов деятельности, полезных в повседневной жизни. Именно поэтому в фокусе нашей деятельности по развитию в первую очередь создание и реновация местных магазинов“, – добавила Метс.

В новом магазине представлен весь привычный ассортимент супермаркета Rimi, расширенный выбор фруктов и овощей, пиццы и свежей выпечки. В магазине также есть прилавок с салатами и горячими блюдами, а также отдел Talu Toidab, где собраны товары от местных малых производителей. В магазине имеется инновационный автомат для приема тары, в который не требуется опускать упаковки по одной, а можно за один раз поместить сразу 150 упаковок с залоговой маркировкой. Одновременно в автомат можно помещать пластиковую, металлическую и стеклянную тару.