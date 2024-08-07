Сеть Rimi открывает новый магазин в одном из самых экологичных торговых зданий в Эстонии
8 августа в 12:00 в Ярвекюла, на шоссе Вана-Тарту, 71, откроется новый супермаркет Rimi.
Новый магазин для жителей Пеэтри и его окрестностей станет первым магазином Rimi в волости Раэ и одним из самых экологичных торговых зданий в Эстонии. Основным источником тепла для здания площадью 2300 квадратных метров является избыточное тепло холодильной системы, а для его охлаждения используется природный газ – CO2.
„Мы хотим быть как можно ближе к нашим клиентам. Если человек планирует приобрести новое жилье, то рядом с домом его уже будет ждать магазин Rimi. Ярвекюла Rimi находится в густонаселенном и растущем районе рядом с Таллинном, где была острая потребность в местном магазине“, – сказала исполнительный директор Rimi Eesti Кристель Метс. По ее словам, после пандемии наблюдается быстрый рост популярности местных магазинов. „Районные магазины — это любимые потребителями повседневные магазины, вокруг которых, как правило, возникает и комплекс других услуг и видов деятельности, полезных в повседневной жизни. Именно поэтому в фокусе нашей деятельности по развитию в первую очередь создание и реновация местных магазинов“, – добавила Метс.
В новом магазине представлен весь привычный ассортимент супермаркета Rimi, расширенный выбор фруктов и овощей, пиццы и свежей выпечки. В магазине также есть прилавок с салатами и горячими блюдами, а также отдел Talu Toidab, где собраны товары от местных малых производителей. В магазине имеется инновационный автомат для приема тары, в который не требуется опускать упаковки по одной, а можно за один раз поместить сразу 150 упаковок с залоговой маркировкой. Одновременно в автомат можно помещать пластиковую, металлическую и стеклянную тару.
Комфортный и быстрый покупательский опыт поддержат кассы самообслуживания, где можно расплачиваться и наличными. В магазине представлены различные варианты мобильного шоппинга посредством пульта или телефона через приложение Rimi. Кроме того, магазин Ярвекюла – первый магазин Rimi, опробовавший новую ценовую коммуникацию. „Мы делаем нашу ценовую коммуникацию проще и понятнее. Обычные цены на товары указаны на белой бумаге, цены со скидкой для всех клиентов – на желтой бумаге, а цены с картой клиента Rimi – на розовом фоне“, – сказала Метс.
Помимо Rimi, в этом же здании откроются Pappa Pizza, аптека Benu и цветочный магазин Veski Lill. На стоянке рядом с магазином есть 3 зарядных устройства для электромобилей, два из которых быстрые и одно средней скорости. Также имеется велопарковка с пунктом для ремонта велосипедов.
Строительство, общей стоимостью 5,4 миллиона евро, началось в январе этого года. Речь идет об одном из самых энергоэффективных торговых зданий в Эстонии - решения для отопления и охлаждения были разработаны в сотрудничестве с поставщиком вентиляционных решений Swegon Airexa и шведской материнской компанией Rimi ICA. Ожидаемая экономия энергии составляет около 40% по сравнению с аналогичными зданиями магазинов.
Воздухообмен, отопление и охлаждение происходят в здании только тогда, когда это необходимо, что позволяет избежать ненужного расхода энергии. Хорошо управляемый микроклимат в помещении также обеспечивает хорошие условия труда для сотрудников. Кроме того, пользователи могут следить за работой системы в режиме реального времени, а собранные данные показывают, сколько энергии используется для работы кондиционеров в помещениях. Автоматизация здания также является инновационной, позволяя максимально использовать остаточное тепло, образующееся при производстве холода, для отопления здания, нагрева бытовой воды и дополнительного обогрева для вентиляции.
Проект магазина разработал Индрек Нийтла из Eeteprojekt OÜ, а строительными работами руководила компания Astlanda Ehitus OÜ.
При строительстве нового магазина Rimi также поддержал реконструкцию шоссе Вана-Тарту, в ходе которой на автобусных остановках появились павильоны ожидания, дорожное освещение на перекрестке, а также тротуары в непосредственной близости от магазина, чтобы обеспечить легкий доступ не только для автомобилей, но и для пешеходов и велосипедистов.
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