Экономика
07.08.2024, 18:12

Языковой департамент обвиняет компанию Bolt в нарушении Закона о языке. „Было бы логично, если бы эстонская компания отвечала клиенту на эстонском языке“

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Служба поддержки клиентов Bolt ответила на письмо клиента по-английски.
Служба поддержки клиентов Bolt ответила на письмо клиента по-английски.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Служба поддержки компании Bolt ответила по-английски на письмо клиента, написанное на эстонском языке, и теперь Языковой департамент обвиняет компанию в нарушении Закона о языке. Об этом пишет Ärileht.

1 августа один из клиентов Bolt обратился в компанию с жалобой на парковку принадлежащих ей автомобилей и электросамокатов в Виймси. К удивлению клиента, ответ на его написанное на эстонском языке письмо пришел на английском, поэтому он решил обратиться в Языковой департамент.

По словам генерального директора Языкового департамента Ильмара Томуска, жалобы на Bolt поступали и раньше. Другая распространенная проблема заключается в том, что компания рассылает клиентам предложения и информацию на английском языке.

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