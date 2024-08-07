Языковой департамент обвиняет компанию Bolt в нарушении Закона о языке. „Было бы логично, если бы эстонская компания отвечала клиенту на эстонском языке“

1 августа один из клиентов Bolt обратился в компанию с жалобой на парковку принадлежащих ей автомобилей и электросамокатов в Виймси. К удивлению клиента, ответ на его написанное на эстонском языке письмо пришел на английском, поэтому он решил обратиться в Языковой департамент.