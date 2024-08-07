07.08.2024, 18:12
Языковой департамент обвиняет компанию Bolt в нарушении Закона о языке. „Было бы логично, если бы эстонская компания отвечала клиенту на эстонском языке“(47)
ФОТО: | Delfi Meedia
Служба поддержки компании Bolt ответила по-английски на письмо клиента, написанное на эстонском языке, и теперь Языковой департамент обвиняет компанию в нарушении Закона о языке. Об этом пишет Ärileht.
1 августа один из клиентов Bolt обратился в компанию с жалобой на парковку принадлежащих ей автомобилей и электросамокатов в Виймси. К удивлению клиента, ответ на его написанное на эстонском языке письмо пришел на английском, поэтому он решил обратиться в Языковой департамент.
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