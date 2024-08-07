ФОТО | Жертвой наводнения стал автомобиль CityBee. Кто возместит ущерб?

Руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар подтвердил, что их автомобиль пострадал от воды. „Один наш автомобиль поврежден из-за наводнения. Мы проверим автомобиль, оценим повреждения и, если потребуется, устраним неполадки“, - сказал он.

Как заверил Кивисаар, другие автомобили CityBee от воды не пострадали.

Кто компенсирует убытки?

Тимо Семёнов, менеджер по продуктам Balcia в области страхования транспортных средств, пояснил, что обычное дорожное страхование не покрывает ущерб от наводнения, если автомобиль не пострадал непосредственно в дорожно-транспортном происшествии. В таких случаях поможет страхование каско, если поврежденный из-за высокого уровня воды автомобиль был припаркован в гараже, на автостоянке или на улице.

„Но если человек намеренно проезжает по глубокой луже или затопленной улице, это уже не подпадает под неотвратимый или непредвиденный ущерб, и страховка может не покрыть ущерб. Словом, водитель не должен сознательно подвергать свой автомобиль риску, особенно если улица уже перекрыта и стоят предупреждающие знаки“, - сказал Семёнов.

Как действовать во время наводнения? Тимо Семёнов, представитель Balcia Избегайте затопленных глубоких мест. Если вы не уверены, насколько глубоко в данном месте, не рискуйте ехать по нему. Современные автомобили напичканы электроникой, которую вода легко повреждает. Снизьте скорость. Если вы все же решите проехать через затопленную зону, делайте это медленно. Быстрая езда создаст волну перед автомобилем, которая может с еще большей легкостью пробить двигатель или важные детали автомобиля. Не запускайте двигатель затопленного автомобиля. Если вы подозреваете, что припаркованный автомобиль был затоплен или что автомобиль заглох во время движения по воде, не пытайтесь завести его, так как это может привести к еще более серьезным повреждениям. Свяжитесь со своим страховщиком и следуйте его инструкциям.

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