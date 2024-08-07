ФОТО | Жертвой наводнения стал автомобиль CityBee. Кто возместит ущерб?(1)
Из-за обрушившегося вчера на Тарту наводнения серьезно пострадали мнонике автомобили, в их числе и предоставляемый в аренду автомобиль CityBee, пишет издание Delfi Ärileht.
Руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар подтвердил, что их автомобиль пострадал от воды. „Один наш автомобиль поврежден из-за наводнения. Мы проверим автомобиль, оценим повреждения и, если потребуется, устраним неполадки“, - сказал он.
Как заверил Кивисаар, другие автомобили CityBee от воды не пострадали.
Кто компенсирует убытки?
Тимо Семёнов, менеджер по продуктам Balcia в области страхования транспортных средств, пояснил, что обычное дорожное страхование не покрывает ущерб от наводнения, если автомобиль не пострадал непосредственно в дорожно-транспортном происшествии. В таких случаях поможет страхование каско, если поврежденный из-за высокого уровня воды автомобиль был припаркован в гараже, на автостоянке или на улице.
„Но если человек намеренно проезжает по глубокой луже или затопленной улице, это уже не подпадает под неотвратимый или непредвиденный ущерб, и страховка может не покрыть ущерб. Словом, водитель не должен сознательно подвергать свой автомобиль риску, особенно если улица уже перекрыта и стоят предупреждающие знаки“, - сказал Семёнов.
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