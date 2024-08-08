08.08.2024, 09:37
Повышение цен принесло плоды. В прошлом году эстонские дома престарелых значительно увеличили оборот и прибыль(9)
Сколько стоит место в доме престарелых?
ФОТО: | Delfi Meedia
Прошлый год был успешным для действующих в Эстонии домов попечения. Только один из них закончил год с убытком.
AS Pihlakodu, управляющее домами попечения в Виймси, Нымме, Табасалу и Тапа, заработало в прошлом году выручку от продаж в размере 10 миллионов евро, что на 34% больше, чем в 2022 году. Прибыль осталась на уровне 12 миллионов евро. Для сравнения: в 2022 году AS Pihlakodu не смогло выйти в прибыль.
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