Повышение цен принесло плоды. В прошлом году эстонские дома престарелых значительно увеличили оборот и прибыль

AS Pihlakodu, управляющее домами попечения в Виймси, Нымме, Табасалу и Тапа, заработало в прошлом году выручку от продаж в размере 10 миллионов евро, что на 34% больше, чем в 2022 году. Прибыль осталась на уровне 12 миллионов евро. Для сравнения: в 2022 году AS Pihlakodu не смогло выйти в прибыль.