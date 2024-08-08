Экономика
08.08.2024, 09:37

Повышение цен принесло плоды. В прошлом году эстонские дома престарелых значительно увеличили оборот и прибыль

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Сколько стоит место в доме престарелых?
Дом престарелых Viimsi Pihlakodu. В прошлом году Pihlakodu AS получила прибыль в размере 12 миллионов евро
Дом престарелых Viimsi Pihlakodu. В прошлом году Pihlakodu AS получила прибыль в размере 12 миллионов евро
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Прошлый год был успешным для действующих в Эстонии домов попечения. Только один из них закончил год с убытком.

AS Pihlakodu, управляющее домами попечения в Виймси, Нымме, Табасалу и Тапа, заработало в прошлом году выручку от продаж в размере 10 миллионов евро, что на 34% больше, чем в 2022 году. Прибыль осталась на уровне 12 миллионов евро. Для сравнения: в 2022 году AS Pihlakodu не смогло выйти в прибыль.

Правда, чтобы обеспечить кров для двух пожилых людей в Pihlakodu, надо иметь довольно толстый кошелек. Место в двухместной комнате Viimsi Pihlakodu стоит, например, 2090 евро в месяц, а в одноместной комнате – целых 2690 евро в месяц. В ноябре прошлого года дом престарелых поднял цену на несколько сотен евро.

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