Политический активист Алексей Павлов: Очень хорошо любить Путина, сидя в Европе

Не почти, а на всех, которые организует российская оппозиция в изгнании. Очень много митингов же устраивают: украинцы, белорусы. Но я всегда на тех, которые организуют россияне. Я больше скажу: я один из главных идеологов этих мероприятий. И инициатор. Потому что люди выгорают, впадают в депрессию, кто-то начинает жить своей жизнью, потому что два с половиной года войны, и люди принимают решение просто начинать нормально жить. Поэтому чаще всего мелькаю там я. Еще, наверное, у меня не дар, а умение говорить. Поэтому я организую. Почему я это делаю? Потому что три самых важных фактора: я выхожу за себя и за того парня, который или сидит в тюрьме в России, или не может говорить, поскольку сядет в тюрьму 100%, потому что там творится 37 год. Второй фактор — это объединяющее комьюнити. Потому что мы, россияне, находимся в таком положении. До сих странно слышать: „Вот, вы все русские виноваты“. У людей депрессия, думают, что нас мало. И мы выходим показать, что нас не мало. Нас много. Мы можем говорить. Мы должны быть голосом. Мы должны показать всему миру, что не все русские за войну. Нас много. Тех, кто против. И что мы громкие, делаем громкие акции, самая-самая из них — „Полдень против Путина“. После похорон Алексея Навального нас заметили везде, к примеру, приняли резолюцию в Европарламенте не признавать выборы президента России. Начали слышать о Юлии Навальной. Это не только Таллинн. Мы — большое комьюнити. Нас — 46 стран, 150 городов. Я — часть большой огромной команды, которая видна.