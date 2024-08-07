Рейтинги партий: поддержка социал-демократов достигла рекордного уровня

НКО „Институт общественных исследований“ и социологическая фирма Norstat Eesti каждую неделю проводят опросы с целью изучения партийных предпочтений.

Последние сводные данные отражают период с 8 июля по 4 августа, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

Isamaa уверенно лидирует в списке партийных предпочтений, однако в настоящее время по сравнению с результатами первой половины июля их рейтинг унизился на 1,1процентных пункта. Второе место занимает Социал-демократическая партия, рейтинг которой достиг рекордного уровня с начала 2019 года. Последние пять недель поддержка Партии реформ, занимающей третье место, колеблется в пределах 16-17%.

Вслед за первой тройкой следуют EKRE (12,8%) и Центристская партия (12,6%), а также имеющая самый низкий из представленных в парламенте партий Eesti 200 (3%). За неделю EKRE обошла в рейтинге популярности Центристскую партию, и сейчас две партии имеют практически равную поддержку. Рейтинг Eesti 200 находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда фирма Norstat приступила к проведению опросов партийных предпочтений.

Коалиционные партии поддерживают 37%, оппозиционные - 55% респондентов.

Один раз в месяц респондентов просят высказать мнение о деятельности правительства и премьер-министра, в последнем опросе впервые попросили дать оценку работе премьер-министра Кристена Михала.

Как показали последние результаты, 25% опрошенных считают, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или скорее хорошо, 65% полагают, что правительство выполняет свою работу плохо или скорее плохо. Одобрительно о работе премьер-министра отзываются 16% респондентов, однако 28% опрошенных не одобряют работу Кристена Михала на посту главы правительства.

56% респондентов затруднились дать оценку работе премьер-министра.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.