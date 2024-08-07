Под автомобиль попала семилетняя девочка на детском электромотоцикле. Что еще за сутки случилось на дорогах Эстонии?

Во вторник в 11:15 на улице Парги теэ в Виймси 21-летняя женщина на BMW не справилась с управлением и выехала с дороги вправо, врезавшись в столб уличного фонаря. Водителя доставили в больницу.

В 00:17 на Тонди в Таллинне 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на электровелосипеде и упал при повороте. Мужчину доставили в больницу.

В 13:37 на нерегулируемом перекрестке улиц Плоомипуу и Кябихейна теэ в Маарду 7-летняя девочка выехала на детском электромотоцикле Apollo Hiro с боковой дороги и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 62-летний мужчина. Ребенка доставили в больницу.

В 13:55 на улице Каарли в Таллинне 21-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki въехал в бордюр, не справился с управлением и перевернулся. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 15:54 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Вирби в Таллинне 14-летняя и 13-летние девочки, ехавшие на одном электросамокате Bolt врезались в автомобиль Mazda 6, которым управлял 35-летний мужчина. Оба ребенка доставлены в больницу.

В 16:20 на 6-м километре дороги Локса-Пяриспеа в волости Куусалу, Харьюмаа, 51-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Audi A4, по неизвестной причине вылетел с дороги влево и перевернулся. Водитель был доставлен в больницу.

В 18:36 на улице Эхитаяте теэ в Таллинне сбили 22-летнюю женщину на электросамокате, которая двигалась по пешеходному переходу, а 34-летний водитель BMW 520D не успел затормозить. Женщину увезли в больницу.

В 19:14 в Пеэтри волости Раэ на пересечении шоссе Вана-Тарту и Рети автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла 59-летняя женщина, начал движение и при повороте налево и не заметил велосипедиста, 40-летнего мужчину, сбив него. Велосипедиста доставили в больницу.

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