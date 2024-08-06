ВИДЕО и ФОТО | Автомобили сбили велосипедиста и женщину на самокате, их доставили в больницу

В 19:14 в полицию поступило сообщение о ДПТ на дороге Ярвекюла-Юри в волости Пеэтри, где, по предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Mercedes-Benz при повороте налево не заметила велосипедиста и сбила его. Скорая помощь доставила велосипедиста, 40-летнего мужчину, в больницу. 59-летняя женщина, управлявшая автомобилем, была трезва и не пострадала. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 18:36 в полицию поступило сообщение о том, что на Эхитаяте теэ в Мустамяэ водитель автомобиля сбил 22-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на электросамокате. Скорая помощь доставила женщину в больницу. 34-летний мужчина, управлявший автомобилем, был трезв и не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .