Отвечает эксперт: получится ли у Эстонии покрыть все годовое потребление электроэнергии за счет возобновляемой энергии?

Статистика Elering демонстрирует, что в первой половине этого года солнечные электростанции произвели 515 ГВт-ч солнечной энергии – на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было произведено 451 ГВт-ч ветровой энергии, что почти на 28% больше, чем в первой половине 2023 года. Остальная возобновляемая энергия была произведена из биомассы, биогаза, гидроэнергии и отходов.

„Рост производства солнечной и ветровой энергии также увеличил долю возобновляемой энергии в общем потреблении – если в первой половине прошлого года было произведено 1399 ГВт-ч возобновляемой энергии, то в этом году объем производства увеличился до 1703 ГВт-ч. В первой половине прошлого года возобновляемая энергия составляла 35% от общего потребления электроэнергии, а в этом году ее доля увеличилась до 41%“, - сказал исполнительный директор KC Energy Михкель Лооритс.

Цель страны состоит в том, чтобы к 2030 году вся потребляемая в Эстонии электроэнергия производилась из возобновляемых источников. Лооритс отметил, что если доля возобновляемой энергии будет ежегодно расти примерно на 300 ГВт-ч, как в этом году, то производство возобновляемой энергии в Эстонии достигнет 100% потребления лишь в первой половине 2032 года.

„Хотя на первый взгляд, двигаясь нынешними темпами, Эстония не успеет достичь цели по возобновляемой энергии к 2030 году, нельзя забывать, что согласно открытым данным Elering в процессе подключения находятся мощности солнечной и ветровой энергетики в объеме свыше 3500 мегаватт. При реализации запланированных мощностей возобновляемой энергии мы все-таки достигнем цели к 2030 году“, - сказал он.